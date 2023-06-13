Минцифры предлагает миллион долларов за лучшее изобретение для ВСУ

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: google.com

В конце июня, а именно 24-25 числа, пройдет второй ежегодный хакатон Anti-Shahеd, на котором украинские разработчики смогут презентовать свои идеи для Сил безопасности и обороны Украины. За лучшее изобретение Минцифры предлагает контракт на миллион долларов США.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Отмечается, что к хакатону "Anti-Shahеd" могут присоединиться все желающие:

имеет идеи разработок и хочет получить финансирование для реализации идей;

стремится поразить созданные defense-tech разработки, которые помогут бороться с враждебными беспилотниками и уничтожать их;

производит БПЛА, которые могут быть эффективны на поле боя.

"Если ваш продукт докажет эффективность, военные подтвердят, что он нужен прямо сейчас – получите контракт в $1 млн на разработку или масштабирование проекта", — заявил Михаил Федоров.

Присоединиться к проекту можно по ссылке: https://curly.click/r/m8888 .

Drone Hackathon "Anti-Shahеd" проводится по инициативе Генштаба и Мининфраструктуры в рамках проекта Армия дронов.

24-25 июня пройдет второй ежегодный хакатон "Anti-Shahеd". Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом и министром экономики Тийтом Риисалом. Основной темой разговора была поддержка, которую Эстония оказывала Украине, выделив более 1% своего ВВП в 2022 году.

Федоров также сообщил, что Украина и Эстония создают отличный пример совместной работы и синергии. Первоначально эстонский партнер представил украинской стороне свою систему быстрого взаимодействия реестров, известную как Х-road.