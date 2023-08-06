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Monobank закриє безкарткові транзакції в Африці, за винятком трьох країн

6 серпня 2023 05:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Monobank закриє безкарткові транзакції в Африці, за винятком трьох країн
Чоловік оплачує покупки безконтактно. Фото: monobank
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Транзакції без картки стануть недоступними для користувачів Monobank, які перебувають в Африці, за винятком країн, таких як Єгипет, Південно-Африканська республіка та Марокко. Там послуги безкарткового доступу залишаться активними.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Гороховський пояснив, що такі кроки запроваджуються через високий ризик телефонного шахрайства. Також за його словами, другою причиною блокування безкарткових транзакцій є боротьба з незаконним гральним бізнесом. 

Джерело: t.me/OGoMono

Нагадаємо, що український бізнесмен та співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів про причини нещодавніх технічних збоїв у роботі мобільного банку. Також він розповів про запобіжні заходи, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Також ми писали, що український необанк Monobank пообіцяв не списувати кредитні відсотки за 20 липня 2023 року. Цього дня стався масштабний збій у роботі фінустанови.

Додамо, що українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.

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