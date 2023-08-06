Monobank закриє безкарткові транзакції в Африці, за винятком трьох країн
Транзакції без картки стануть недоступними для користувачів Monobank, які перебувають в Африці, за винятком країн, таких як Єгипет, Південно-Африканська республіка та Марокко. Там послуги безкарткового доступу залишаться активними.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Кому заблокують транзакції в Monobank
Гороховський пояснив, що такі кроки запроваджуються через високий ризик телефонного шахрайства. Також за його словами, другою причиною блокування безкарткових транзакцій є боротьба з незаконним гральним бізнесом.
Нагадаємо, що український бізнесмен та співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів про причини нещодавніх технічних збоїв у роботі мобільного банку. Також він розповів про запобіжні заходи, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.
Також ми писали, що український необанк Monobank пообіцяв не списувати кредитні відсотки за 20 липня 2023 року. Цього дня стався масштабний збій у роботі фінустанови.
Додамо, що українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.