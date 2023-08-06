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Monobank закроет бескартовые транзакции в Африке, за исключением трех стран

6 августа 2023 05:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Monobank закроет бескартовые транзакции в Африке, за исключением трех стран
Мужчина оплачивает покупки бесконтактно. Фото: monobank
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Транзакции без карты станут недоступными для пользователей Monobank, находящихся в Африке, за исключением стран, таких как Египет, Южно-Африканская республика и Марокко. Там услуги бескартового доступа останутся активными.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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Гороховский объяснил, что такие шаги предпринимаются из-за высокого риска телефонного мошенничества. Также по его словам, второй причиной блокирования бескарточных транзакций является борьба с незаконным игорным бизнесом.

Источник: t.me/OGoMono

Напомним, что украинский бизнесмен и соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал о причинах недавних технических сбоев в работе мобильного банка. Также он рассказал о мерах предосторожности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Также мы писали, что украинский необанк Monobank пообещал не списывать кредитные проценты за 20 июля 2023 года. В этот день произошел масштабный сбой в работе финучреждения.

Добавим, что украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.

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