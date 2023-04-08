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НАТО проведе найбільші навчання з кібербезпеки: що заплановано

8 квітня 2023 05:22
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Учасники навчань розв'язуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки, що в Естонії, планує провести найбільші у світі навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023. Подія відбудеться 18-21 квітня, у ній візьмуть участь приблизно 3 000 осіб.

Про це повідомляє ERR.

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Учасники навчань розв'язуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки: протидія атакам на електромережі, підвищення спроможності мереж до захисту, ухвалення тактичних і стратегічних рішень у критичній ситуації.

"Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і детальний досвід, як Locked Shields. 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах", — заявив директор Центру НАТО з кібербезпеки Март Ноорма.

Він також повідомив, що навчання готували упродовж семи місяців і створили понад 5500 віртуальних систем.

Зазначається, що цьогоріч в навчаннях візьмуть участь групи із 38 країн.

Нагадаємо, що Велика Британія розкрила цілі та принципи своїх наступальних кібероперацій у новій доповіді "Responsible Cyber Power in Practice". Описуючи тактики кібервійни, Національні кіберсили Великої Британії (NCF) заявляють, що іноді їх метою є створення параної серед ворогів, не даючи їм зрозуміти, що результати, з якими вони стикаються, є наслідком кібероперацій.

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