Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow НАТО проведет крупнейшие учения по кибербезопасности: что запланировано arrow

НАТО проведет крупнейшие учения по кибербезопасности: что запланировано

8 апреля 2023 05:22
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Участники учений будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Центр НАТО по сотрудничеству в области кибербезопасности в Эстонии планирует провести крупнейшие в мире учения по киберзащите Locked Shields 2023. Событие состоится 18-21 апреля, в нем примут участие около 3 000 человек.

Об этом сообщает ERR.

Читайте также:

Что предлагают киберобучения

Участники учений будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности: противодействие атакам на электросети, повышение способности сетей к защите, принятие тактических и стратегических решений в критической ситуации.

"Никакие другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и подробный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и ІТ-системах", — заявил директор Центра НАТО по кибербезопасности Март Ноорма.

Он также сообщил, что обучение готовили в течение семи месяцев и создали более 5500 виртуальных систем.

В этом году в учениях примут участие группы из 38 стран.

Напомним, что Великобритания раскрыла цели и принципы своих наступательных киберопераций в новом докладе "Responsible Cyber Power in Practice". Описывая кибервойнские тактики, Национальные киберсилы Великобритании (NCF) заявляют, что иногда их целью является создание паранойи среди врагов, не давая им понять, что результаты, с которыми они сталкиваются, являются следствием киберопераций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB