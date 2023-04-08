НАТО проведет крупнейшие учения по кибербезопасности: что запланировано
Центр НАТО по сотрудничеству в области кибербезопасности в Эстонии планирует провести крупнейшие в мире учения по киберзащите Locked Shields 2023. Событие состоится 18-21 апреля, в нем примут участие около 3 000 человек.
Об этом сообщает ERR.
Что предлагают киберобучения
Участники учений будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности: противодействие атакам на электросети, повышение способности сетей к защите, принятие тактических и стратегических решений в критической ситуации.
"Никакие другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и подробный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и ІТ-системах", — заявил директор Центра НАТО по кибербезопасности Март Ноорма.
Он также сообщил, что обучение готовили в течение семи месяцев и создали более 5500 виртуальных систем.
В этом году в учениях примут участие группы из 38 стран.
Напомним, что Великобритания раскрыла цели и принципы своих наступательных киберопераций в новом докладе "Responsible Cyber Power in Practice". Описывая кибервойнские тактики, Национальные киберсилы Великобритании (NCF) заявляют, что иногда их целью является создание паранойи среди врагов, не давая им понять, что результаты, с которыми они сталкиваются, являются следствием киберопераций.