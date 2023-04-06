Науковці вважають, що штучний інтелект згодом почне боротися з людьми

Штучний інтелект загрожує людям

Науковець Ден Гендрікс зазначив, що в майбутньому штучний інтелект зможе маніпулювати і дурити людей. Тому потрібні жорсткі обмеження для нейромереж.

Про це повідомляє видання no worries!.

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Егоїзм штучного інтелекту

Директор американського Центру безпеки штучного інтелекту Ден Гендрікс заявив, що нинішня ситуація може призвести до такого явища, як егоїзм штучного інтелекту.

"Ми стверджуємо, що природний відбір створює стимули для ШІ-агентів діяти всупереч інтересам людини. Наш аргумент ґрунтується на двох спостереженнях. По-перше, природний відбір може стати домінантною силою у розвитку ШІ. По-друге, еволюція шляхом природного відбору має тенденцію породжувати егоїстичну поведінку", — написав у своїй статті Гендрікс.

Логіка Дарвіна

За словами науковця, до розвитку штучного інтелекту цілком можна буде застосувати принципи природного відбору, описані Чарльзом Дарвіном.

"Конкурентний тиск між корпораціями та військовими призведе до появи ШІ-агентів, які з часом автоматизують людські ролі, почнуть обманювати суспільства і врешті доберуться до влади. Якщо такі агенти матимуть інтелект, який перевищуватиме людський, це може призвести до того, що люди попросту втратять контроль над своїм майбутнім", — припускає Ден Гендрікс.

Потрібні обмеження

Науковець наголосив, що штучний інтелект уже зараз здатен розуміти людську психологію і поведінку.

У майбутньому нейромережі зможуть обманювати людей і маніпулювати ними.

Тому, на думку Дена Гендрікса, потрібні жорсткі обмеження повноважень штучного інтелекту.

Нагадаємо, що влада Італії заборонила громадянам доступ до СhatGPT.

Фото: Pixabay