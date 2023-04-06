Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Науковці вважають, що штучний інтелект згодом почне боротися з людьми arrow

Науковці вважають, що штучний інтелект згодом почне боротися з людьми

6 квітня 2023 09:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Штучний інтелект загрожує людям
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Науковець Ден Гендрікс зазначив, що в майбутньому штучний інтелект зможе маніпулювати і дурити людей. Тому потрібні жорсткі обмеження для нейромереж.

Про це повідомляє видання no worries!.

Читайте також:

Егоїзм штучного інтелекту

Директор американського Центру безпеки штучного інтелекту Ден Гендрікс заявив, що нинішня ситуація може призвести до такого явища, як егоїзм штучного інтелекту.

"Ми стверджуємо, що природний відбір створює стимули для ШІ-агентів діяти всупереч інтересам людини. Наш аргумент ґрунтується на двох спостереженнях. По-перше, природний відбір може стати домінантною силою у розвитку ШІ. По-друге, еволюція шляхом природного відбору має тенденцію породжувати егоїстичну поведінку", — написав у своїй статті Гендрікс.

Логіка Дарвіна

За словами науковця, до розвитку штучного інтелекту цілком можна буде застосувати принципи природного відбору, описані Чарльзом Дарвіном.

"Конкурентний тиск між корпораціями та військовими призведе до появи ШІ-агентів, які з часом автоматизують людські ролі, почнуть обманювати суспільства і врешті доберуться до влади. Якщо такі агенти матимуть інтелект, який перевищуватиме людський, це може призвести до того, що люди попросту втратять контроль над своїм майбутнім", — припускає Ден Гендрікс.

Потрібні обмеження

Науковець наголосив, що штучний інтелект уже зараз здатен розуміти людську психологію і поведінку.

У майбутньому нейромережі зможуть обманювати людей і маніпулювати ними.

Тому, на думку Дена Гендрікса, потрібні жорсткі обмеження повноважень штучного інтелекту.

Нагадаємо, що влада Італії заборонила громадянам доступ до СhatGPT.

Фото: Pixabay

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB