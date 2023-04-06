Ученые считают, что искусственный интеллект впоследствии начнет бороться с людьми

Искусственный интеллект угрожает людям

Ученый Дэн Хендрикс отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет манипулировать и обманывать людей. Поэтому требуются жесткие ограничения для нейросетей.

Об этом сообщает издание no worries!.

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Эгоизм искусственного интеллекта

Директор американского Центра безопасности искусственного интеллекта Дэн Хендрикс заявил, что нынешняя ситуация может привести к такому явлению, как эгоизм искусственного интеллекта.

"Мы утверждаем, что естественный отбор создает стимулы для ИИ-агентов действовать вопреки интересам человека. Наш аргумент основывается на двух наблюдениях. Во-первых, естественный отбор может стать доминантной силой в развитии ИИ. Во-вторых, эволюция путем естественного отбора имеет тенденцию порождать эгоистическое поведение", — написал в своей статье Гендрикс.

Логика Дарвина

По словам ученого, к развитию искусственного интеллекта вполне можно применить принципы естественного отбора, описанные Чарльзом Дарвином.

"Конкурентное давление между корпорациями и военными приведет к появлению ИИ-агентов, которые со временем автоматизируют человеческие роли, начнут обманывать общества и наконец доберутся до власти. Если такие агенты будут иметь интеллект, который будет превышать человеческий, это может привести к тому, что люди просто потеряют". контроль над своим будущим", — предполагает Дэн Хендрикс.

Требуются ограничения

Ученый подчеркнул, что искусственный интеллект уже сейчас способен понимать человеческую психологию и поведение.

В будущем нейросети могут обманывать людей и манипулировать ими.

Поэтому, по мнению Дэна Хендрикса, нужны жесткие ограничения полномочий искусственного интеллекта.

Напомним, что власти Италии запретили гражданам доступ к СhatGPT.

Фото: Pixabay