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Нова українська гра Deputinization: як знищити окупанта за допомогою Bayraktar

3 жовтня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нова українська гра Deputinization: як знищити окупанта за допомогою Bayraktar
Фрагмент гри Deputinization. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У сервісі Steam команда ігрових розробників Myttsi Zabav випустила нову гру "Deputinization". Це гра в жанрі "Біжи та Стріляй".

Про це в Twitter пише Aske4 | GameDeveloper.

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Українські розробники преставили нову українську гру. 

"Від обличчя героя України ви зіткнетеся з окупантами та їхніми прихильниками в напружених битвах сам на сам. З кожною перемогою ви повертатимете мир на свою землю та на крок наближатиметеся до звільнення країни від окупантів", — йдеться в описі гри.

Розробники обіцяють, що кожна битва стане "унікальним й незабутнім досвідом". У ній присутні різні вороги та звуковий супровід, за основу якого взяті народні мотиви.

Нагадаємо, найпопулярнішим продуктом Netflix за всю історію існування компанії став перший сезон серіалу "Гра в кальмара". Тепер у компанії вирішили запустити ще другий сезон серіалу та реаліті-шоу, засновані на цьому фільмі. 

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