Нова українська гра Deputinization: як знищити окупанта за допомогою Bayraktar
У сервісі Steam команда ігрових розробників Myttsi Zabav випустила нову гру "Deputinization". Це гра в жанрі "Біжи та Стріляй".
Про це в Twitter пише Aske4 | GameDeveloper.
Нова українська гра
Українські розробники преставили нову українську гру.
"Від обличчя героя України ви зіткнетеся з окупантами та їхніми прихильниками в напружених битвах сам на сам. З кожною перемогою ви повертатимете мир на свою землю та на крок наближатиметеся до звільнення країни від окупантів", — йдеться в описі гри.
Deputinization is coming TODAY!!! https://t.co/k0gx7wB62O#pixelart #Unity #Steam #indiedev #indiegamedev #release #game #indiegame #gamedev #screenshotsaturday pic.twitter.com/K0RvehG8Gc— Aske4 | GameDeveloper (@AskeArtist) September 30, 2023
Розробники обіцяють, що кожна битва стане "унікальним й незабутнім досвідом". У ній присутні різні вороги та звуковий супровід, за основу якого взяті народні мотиви.
Нагадаємо, найпопулярнішим продуктом Netflix за всю історію існування компанії став перший сезон серіалу "Гра в кальмара". Тепер у компанії вирішили запустити ще другий сезон серіалу та реаліті-шоу, засновані на цьому фільмі.