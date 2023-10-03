Нова українська гра Deputinization: як знищити окупанта за допомогою Bayraktar

Фрагмент гри Deputinization. Фото: скриншот

У сервісі Steam команда ігрових розробників Myttsi Zabav випустила нову гру "Deputinization". Це гра в жанрі "Біжи та Стріляй".

Про це в Twitter пише Aske4 | GameDeveloper.

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"Від обличчя героя України ви зіткнетеся з окупантами та їхніми прихильниками в напружених битвах сам на сам. З кожною перемогою ви повертатимете мир на свою землю та на крок наближатиметеся до звільнення країни від окупантів", — йдеться в описі гри.

Розробники обіцяють, що кожна битва стане "унікальним й незабутнім досвідом". У ній присутні різні вороги та звуковий супровід, за основу якого взяті народні мотиви.

Нагадаємо, найпопулярнішим продуктом Netflix за всю історію існування компанії став перший сезон серіалу "Гра в кальмара". Тепер у компанії вирішили запустити ще другий сезон серіалу та реаліті-шоу, засновані на цьому фільмі.