Новая украинская игра Deputinization: как уничтожить оккупанта с помощью Bayraktar

Фрагмент игры Deputinization. Фото: скриншот

В сервисе Steam команда игровых разработчиков Myttsi Zabav выпустила новую игру Deputinization. Это игра в жанре "Беги и Стреляй".

Об этом в Twitter пишет Aske4 GameDeveloper.

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"От лица героя Украины вы столкнетесь с оккупантами и их сторонниками в напряженных битвах один на один. С каждой победой вы будете возвращать мир на свою землю и на шаг приблизиться к освобождению страны от оккупантов", — говорится в описании игры.

Разработчики обещают, что каждая битва станет "уникальным и незабываемым опытом". В ней присутствуют разные враги и звуковое сопровождение, за основу которого взяты народные мотивы.

Напомним, самым популярным продуктом Netflix за всю историю существования компании стал первый сезон сериала "Игра в кальмаре". Теперь в компании решили запустить второй сезон сериала и реалити-шоу, основанные на этом фильме.