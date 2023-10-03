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Новая украинская игра Deputinization: как уничтожить оккупанта с помощью Bayraktar

3 октября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новая украинская игра Deputinization: как уничтожить оккупанта с помощью Bayraktar
Фрагмент игры Deputinization. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В сервисе Steam команда игровых разработчиков Myttsi Zabav выпустила новую игру Deputinization. Это игра в жанре "Беги и Стреляй".

Об этом в Twitter пишет Aske4 GameDeveloper.

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Украинские разработчики представили новую украинскую игру.

"От лица героя Украины вы столкнетесь с оккупантами и их сторонниками в напряженных битвах один на один. С каждой победой вы будете возвращать мир на свою землю и на шаг приблизиться к освобождению страны от оккупантов", — говорится в описании игры.

Разработчики обещают, что каждая битва станет "уникальным и незабываемым опытом". В ней присутствуют разные враги и звуковое сопровождение, за основу которого взяты народные мотивы.

Напомним, самым популярным продуктом Netflix за всю историю существования компании стал первый сезон сериала "Игра в кальмаре". Теперь в компании решили запустить второй сезон сериала и реалити-шоу, основанные на этом фильме.

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