Новая украинская игра Deputinization: как уничтожить оккупанта с помощью Bayraktar
В сервисе Steam команда игровых разработчиков Myttsi Zabav выпустила новую игру Deputinization. Это игра в жанре "Беги и Стреляй".
Об этом в Twitter пишет Aske4 GameDeveloper.
Новая украинская игра
Украинские разработчики представили новую украинскую игру.
"От лица героя Украины вы столкнетесь с оккупантами и их сторонниками в напряженных битвах один на один. С каждой победой вы будете возвращать мир на свою землю и на шаг приблизиться к освобождению страны от оккупантов", — говорится в описании игры.
Deputinization is coming TODAY!!! https://t.co/k0gx7wB62O #pixelart #Unity #Steam #indiedev #indiegamedev #release #game #indiegame #gamedev #screenshotsaturday pic.twitter.com/K0RvehG8Gc— Aske4 | GameDeveloper (@AskeArtist) September 30, 2023
Разработчики обещают, что каждая битва станет "уникальным и незабываемым опытом". В ней присутствуют разные враги и звуковое сопровождение, за основу которого взяты народные мотивы.
Напомним, самым популярным продуктом Netflix за всю историю существования компании стал первый сезон сериала "Игра в кальмаре". Теперь в компании решили запустить второй сезон сериала и реалити-шоу, основанные на этом фильме.