Новий функціонал Google Maps робить його схожим на соціальну мережу — що відомо

Застосунок Google Maps на електронному пристрої. Фото: Neowin

Застосунок для навігації Google Maps вдосконалює свій функціонал і стає більше схожим на соціальну платформу. Серед оновлень з'являться покращені маршрути, реакції з емодзі та спільні списки для друзів.

Про це пише The Verge.

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Зокрема, Google Maps тепер рекомендуватимуть різні маршрути залежно від того, чого ви хочете, з такими опціями, як "найкращий маршрут", "менше пересадок", "менше ходити", "доступний для інвалідних візків" або "найнижча вартість". Додаток також чітко показує входи та виходи зі станцій, щоб користувач випадково не сів не на той поїзд (електрички чи метро).

"Це ще одна функція в постійних зусиллях Google Maps, спрямованих на те, щоб зробити сервіс більш зручним для пасажирів, які їздять на роботу, та транзитних пасажирів. У 2019 році було додано нові прогнози переповненості транспорту, які дозволяють користувачам побачити, наскільки переповненим може бути автобус, поїзд чи метро, перш ніж вирушати на поїздку", — пише видання.

Також серед новинок з'являться спільні списки. Їх можна створити з друзями чи з родиною, щоб там обирати різні маршрути за допомогою реакій з емодзі. Списками можна ділитися в месенджерах і соцмережах.

Крім цього, тепер можна буде реагувати на фотографії та відгуки користувачів за допомогою емодзі з Emoji Kitchen від Google.

Раніше ми повідомляли, що компанія Google анонсувала дві нові функції, що стосуються пошуку зображень, згенерованих нейромережами, щоб зменшити поширення дезінформації. Їх запустять уже найближчими місяцями.