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Новый функционал Google Maps делает его похожим на социальную сеть — что известно

15 ноября 2023 23:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Новый функционал Google Maps делает его похожим на социальную сеть — что известно
Приложение Google Maps на электронном устройстве. Фото: Neowin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Приложение для навигации Google Maps усовершенствует свой функционал и становится больше похожим на социальную платформу. Среди обновлений появятся улучшенные маршруты, реакции на эмодзи и общие списки для друзей.

Об этом пишет The Verge.

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В частности, Google Maps теперь будут рекомендовать разные маршруты в зависимости от того, чего вы хотите, с такими опциями, как "лучший маршрут", "меньше пересадок", "меньше ходить", "доступный для инвалидных колясок" или "самая низкая стоимость". Приложение также четко показывает входы и выходы со станций, чтобы пользователь случайно не сел не на поезд (электрички или метро).

"Это еще одна функция в постоянных усилиях Google Maps, направленных на то, чтобы сделать сервис более удобным для пассажиров, ездящих на работу и транзитных пассажиров. В 2019 году были добавлены новые прогнозы переполненности транспорта, позволяющие пользователям увидеть, насколько переполненным может быть автобус, поезд или метро, прежде чем отправляться на поездку", — пишет издание.

Также среди новинок появятся общие списки Их можно создать с друзьями или с семьей, чтобы выбирать разные маршруты с помощью реакций с эмодзи. Списками можно делиться в мессенджерах и соцсетях.

Кроме этого, теперь можно будет реагировать на фотографии и отзывы пользователей с помощью эмодзи из Emoji Kitchen от Google.

Ранее мы сообщали, что компания Google анонсировала две новые функции, касающиеся поиска изображений, сгенерированных нейросетями, чтобы уменьшить распространение дезинформации. Их запустят уже в ближайшие месяцы.

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