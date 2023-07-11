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Новоспечений додаток Threads має ті ж проблеми з конфіденційністю, що й Meta, — ЗМІ

11 липня 2023 15:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Новоспечений додаток Threads має ті ж проблеми з конфіденційністю, що й Meta, — ЗМІ
Логотип Meta. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зовсім нещодавно компанія Meta випустила новий додаток Threads, всього за лічені дні він охопив 100 мільйонів користувачів. Проте новоспечений застосунок має ті ж проблеми з конфіденційністю, що й Meta.

Про це повідомляє The Guardian

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"Таке стрімке зростання стурбувало експертів з конфіденційності, які попереджають, що мало користувачів усвідомлюють, скільки інформації збирає програма", — йдеться у матеріалі. 

Фахівці зазначають, що Meta призупинила запуск Threads у Європейському Союзі, оскільки незрозуміло, як компанія обробляє дані користувачів і ділиться ними між різними платформами, включно з Threads, і буде суперечити майбутнім нормам конфіденційності.

"Деякі проблеми щодо конфіденційності з Threads пов’язані з історією Meta щодо практики конфіденційності. Я не бачив жодних доказів того, що Meta демонструє прозорість щодо того, що вона робитиме з конфіденційними особистими даними, або чітко встановлює, чому вона збирає ці дані, крім "тому що ми хочемо"", — сказав, старший радник і глобальний радник із питань конфіденційності в некомерційній організації Digital Privacy Information Center Каллі Шредер.

Нагадаємо, що бізнесмен та голова компанії Tesla Ілон Маск готується до майбутнього бою із засновником Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провів тренування з вченим Лексом Фрідманом.

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