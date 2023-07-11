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Новоиспеченное приложение Threads имеет те же проблемы с конфиденциальностью, что и Meta — СМИ

11 июля 2023 15:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новоиспеченное приложение Threads имеет те же проблемы с конфиденциальностью, что и Meta — СМИ
Логотип Meta. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Совсем недавно компания Meta выпустила новое приложение Threads, всего за считанные дни охватило 100 миллионов пользователей. Однако новоиспеченное приложение имеет те же проблемы с конфиденциальностью, что и Meta.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Такой стремительный рост обеспокоил экспертов по конфиденциальности, которые предупреждают, что мало пользователей осознают, сколько информации собирает программы", — говорится в материале.

Специалисты отмечают, что Meta приостановила запуск Threads в Европейском Союзе, поскольку непонятно, как компания обрабатывает данные пользователей и делится ими между разными платформами, включая Threads, будет противоречить будущим нормам конфиденциальности.

"Некоторые проблемы конфиденциальности с Threads связаны с историей Meta относительно практики конфиденциальности. Я не видел никаких доказательств того, что Meta демонстрирует прозрачность относительно того, что она будет делать с конфиденциальными личными данными, или четко устанавливает, почему она собирает эти данные, кроме "потому что мы хотим"", — сказал старший советник и глобальный советник по вопросам конфиденциальности в некоммерческой организации Digital Privacy Information Center Калли Шредер.

Напомним, что бизнесмен и глава компании Tesla Илон Маск готовится к предстоящему бою с основателем Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провел тренировку с ученым Лексом Фридманом.

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