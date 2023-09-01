Освітня "Мрія": Зеленський презентував до Дня знань новий застосунок

Президент України Володимир Зеленський презентував застосунок "Мрія". Фото: Скриншот

Під час онлайн-зустрічі з українськими школярами на честь Дня знань Президент України Володимир Зеленський презентував освітній застосунок "Мрія". Він допомагатиме мільйонам як дітей, так і дорослих.

Відео з презентації Голова держави розмістив на своїй сторінці у Telegram.

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Чим корисний застосунок "Мрія"

"Українські учні та учениці, батьки, вчителі — кожен зможе скористатися функціями "Мрії". Сьогодні зробив першу презентацію проекту. І саме тим, хто буде нею користуватися. Українські школи та наші хлопці й дівчата, які навчаються зараз за кордоном. Наші вчителі", — розповів Президент.

Зеленський підкреслив, що новий застосунок допоможе дітям і підліткам різносторонньо розвиватися у тих напрямках, які їм цікаві. Цьому сприяють різноманітні освітні, культурні і наукові додатки, присутні у "Мрії".

Чим новий застосунок корисний для дорослих

Для батьків застосунок "Мрія" може бути корисним в першу чергу з точки зору безпеки у цей непростий час. Батьки зможуть наглядати за дитиною і бути впевненими, що з нею все гаразд. Наприклад, перевірити, чи перебуває дитина в укритті під час повітряної тривоги.

Крім того, застосунок забезпечує належну комунікацію вчителів та батьків, якщо у цьому є потреба.

"Саме таких новин заслуговує 1 Вересня — новин про те, що в українців буде більше можливостей, більше захисту, більше нормального освіченого життя. Вітаю всіх із 1 Вересня та бажаю, щоб мрії всіх наших людей, усіх наших дітей здійснювалися!", — завершив свій виступ Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 1 вересня у День знань, до столичних шкіл пішли навчатися майже 25 тисяч першокласників. Така кількість є близькою до довоєнних показників.

Раніше ми повідомляли, що 1 вересня в Україні за традицією стартує навчальний рік. У кількох областях користуватимуться одразу трьома формами навчання — очній, онлайн та змішаною.