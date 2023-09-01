Образовательная "Мрія": Зеленский презентовал ко Дню знаний новое приложение

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал приложение "Мрія". Фото: Скриншот

Во время онлайн-встречи с украинскими школьниками в честь Дня знаний Президент Украины Владимир Зеленский представил образовательное приложение "Мрія". Оно будет помогать миллионам как детей, так и взрослых.

Видео презентации Глава государства разместил на своей странице в Telegram.

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Чем полезно приложение "Мрия"

"Украинские ученики и ученицы, родители, учителя — каждый сможет воспользоваться функциями "Мечты". Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет ею пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя", — рассказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что новое приложение поможет детям и подросткам разносторонне развиваться в интересующих их направлениях. Этому способствуют разнообразные образовательные, культурные и научные приложения, присутствующие в "Мечте".

Чем новое приложение полезно для взрослых

Для родителей приложение "Мрия" может быть полезно в первую очередь с точки зрения безопасности в это непростое время. Родители смогут присматривать за ребенком и быть уверенными, что с ним все хорошо. К примеру, проверить, находится ли ребенок в укрытии во время воздушной тревоги.

Кроме того, приложение обеспечивает надлежащую коммуникацию учителей и родителей, если это необходимо.

"Именно таких новостей заслуживает 1 сентября — новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни. Поздравляю всех с 1 сентября и желаю, чтобы мечты всех наших людей, всех наших детей осуществлялись!", — завершил свое выступление Владимир Зеленский.

Напомним, 1 сентября в День знаний, в столичные школы пошли учиться почти 25 тысяч первоклассников. Такое количество близко к довоенным показателям.

Ранее мы сообщали, что 1 сентября в Украине по традиции стартует учебный год. В нескольких областях будут пользоваться сразу тремя формами обучения — очной, онлайн и смешанной.