Хакери атакували німецькі сайти після заяви про надання Україні танків

Хакери атакували німецькі сайти

Хакери у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких веб-сайтів. Імовірно, йдеться про хакерів, пов'язаних з росією.

Про це повідомляє Tagesschau.

Що відомо про кібератаку

За даними Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), це були так звані розподілені DDoS-атаки (розподілена відмова в обслуговуванні), від яких постраждали сайти федерального уряду та аеропорту Гамбурга.

"Деякі веб-сайти наразі недоступні", — повідомляє агентство.

Видання нагадує, що у минулому вже неодноразово відбувалися атаки на органи влади у Німеччині, в листопаді російські хакери атакували Європарламент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Увечері з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

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