Хакеры атаковали немецкие сайты после заявления о предоставлении Украине танков

После заявления о "Леопардах" для Украины хакеры из рф атаковали немецкие правительственные сайты
Хакеры в ответ на решение Германии о поставках танков в Украину атаковали ряд германских веб-сайтов. Вероятно, речь идет о хакерах, связанных с россией.
Об этом сообщает Tagesschau.
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Что известно о кибератаке
По данным Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), это были так называемые распределенные DDoS-атаки (распределенный отказ в обслуживании), от которых пострадали сайты федерального правительства и аэропорта Гамбурга.
"Некоторые веб-сайты пока недоступны", — сообщает агентство.
Издание напоминает, что в прошлом уже не раз происходили атаки на органы власти в Германии, а в ноябре российские хакеры атаковали Европарламент.
Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.
Вечером с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.
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