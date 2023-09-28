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Податкова створила мобільний застосунок для українців

28 вересня 2023 18:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Податкова створила мобільний застосунок для українців
Телефон у руках людини. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державна податкова служба України створила мобільний застосунок "Моя податкова". Скористатися додатком можна вже зараз.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

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Застосунок "Моя податкова"

"Моя податкова" —  простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян,  а також сплати податків з використанням платіжних систем", — йдеться у повідомленні.

У розділі "Мої дані" можна отримати інформацію про:  

  • адресу реєстрації та фактичне місце проживання;  
  • обʼєкти оподаткування;  
  • обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);  
  • стан розрахунків з бюджетом.  

У розділі "Послуги" доступно:  

  • направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;  
  • подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).  

У розділі "Повідомлення" можна побачити:  

  • квитанції;  
  • відомості з Державного реєстру фізичних осіб;
  • платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;  
  • інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;  
  • листи контролюючого органу.  

У ДПС наголосили, що застосунок буде доповнюватися новими можливостями, відповідно до потреб платників податків.  

Завантажити застосунок можна на телефони як на платформі Android, так і iOS.

Нагадаємо, вже з наступного року наша податкова почне отримувати інформацію про фінансові операції українців за кордоном та передавати аналогічні дані своїм закордонним колегам. Йдеться про інформацію не лише з банків, а й страхових компаній, депозитаріїв, інвестиційних компаній та інших фінустанов.

Також ми писали, що у Державній податковій службі нагадують, що в Україні у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернули відповідальність за порушення в розрахунках за товари (послуги). Йдеться про покарання для фізичних осіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.

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