Податкова створила мобільний застосунок для українців
Державна податкова служба України створила мобільний застосунок "Моя податкова". Скористатися додатком можна вже зараз.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Застосунок "Моя податкова"
"Моя податкова" — простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем", — йдеться у повідомленні.
У розділі "Мої дані" можна отримати інформацію про:
- адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
- обʼєкти оподаткування;
- обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);
- стан розрахунків з бюджетом.
У розділі "Послуги" доступно:
- направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
- подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
У розділі "Повідомлення" можна побачити:
- квитанції;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб;
- платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
- інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
- листи контролюючого органу.
У ДПС наголосили, що застосунок буде доповнюватися новими можливостями, відповідно до потреб платників податків.
Завантажити застосунок можна на телефони як на платформі Android, так і iOS.
Нагадаємо, вже з наступного року наша податкова почне отримувати інформацію про фінансові операції українців за кордоном та передавати аналогічні дані своїм закордонним колегам. Йдеться про інформацію не лише з банків, а й страхових компаній, депозитаріїв, інвестиційних компаній та інших фінустанов.
Також ми писали, що у Державній податковій службі нагадують, що в Україні у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернули відповідальність за порушення в розрахунках за товари (послуги). Йдеться про покарання для фізичних осіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.