Податкова створила мобільний застосунок для українців

Телефон у руках людини. Фото: Pexels

Державна податкова служба України створила мобільний застосунок "Моя податкова". Скористатися додатком можна вже зараз.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

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Застосунок "Моя податкова"

"Моя податкова" — простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем", — йдеться у повідомленні.

У розділі "Мої дані" можна отримати інформацію про:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

обʼєкти оподаткування;

обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);

стан розрахунків з бюджетом.

У розділі "Послуги" доступно:

направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі "Повідомлення" можна побачити:

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб;

платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

листи контролюючого органу.

У ДПС наголосили, що застосунок буде доповнюватися новими можливостями, відповідно до потреб платників податків.

Завантажити застосунок можна на телефони як на платформі Android, так і iOS.

Нагадаємо, вже з наступного року наша податкова почне отримувати інформацію про фінансові операції українців за кордоном та передавати аналогічні дані своїм закордонним колегам. Йдеться про інформацію не лише з банків, а й страхових компаній, депозитаріїв, інвестиційних компаній та інших фінустанов.

Також ми писали, що у Державній податковій службі нагадують, що в Україні у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернули відповідальність за порушення в розрахунках за товари (послуги). Йдеться про покарання для фізичних осіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.