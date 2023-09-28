Налоговая создала мобильное приложение для украинцев
Государственная налоговая служба Украины создала мобильное приложение "Моя налоговая". Воспользоваться приложением можно уже сейчас.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Приложение "Моя налоговая"
"Моя налоговая" — простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем", — говорится в сообщении.
В разделе "Мои данные" можно получить информацию об:
- адресе регистрации и фактическом месте жительства;
- объектах налогообложения;
- обязанности уплатить сумму денежного обязательства (НУР);
- состоянии расчетов с бюджетом.
В разделе "Услуги" доступны:
- направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе "Уведомления" можно увидеть:
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц;
- налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов;
- информация из ГРФЛ об источниках/суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.
В ГНС подчеркнули, что приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.
Скачать приложение можно на телефоны как на платформе Android, так и iOS.
Напомним, уже со следующего года наша налоговая начнет получать информацию о финансовых операциях украинцев за границей и передавать аналогичные данные своим зарубежным коллегам. Речь идет об информации не только из банков, но и страховых компаний, депозитариев, инвестиционных компаний и других банков.
Также мы писали, что в Государственной налоговой службе напоминают, что в Украине в связи с принятием закона №3219-ІХ вернули ответственность за нарушение в расчетах за товары (услуги). Речь идет о наказаниях для физических лиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.