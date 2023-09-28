Налоговая создала мобильное приложение для украинцев

Телефон в руках человека. Фото: Pexels

Государственная налоговая служба Украины создала мобильное приложение "Моя налоговая". Воспользоваться приложением можно уже сейчас.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Приложение "Моя налоговая"

"Моя налоговая" — простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем", — говорится в сообщении.

В разделе "Мои данные" можно получить информацию об:

адресе регистрации и фактическом месте жительства;

объектах налогообложения;

обязанности уплатить сумму денежного обязательства (НУР);

состоянии расчетов с бюджетом.

В разделе "Услуги" доступны:

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе "Уведомления" можно увидеть:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц;

налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ГРФЛ об источниках/суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

В ГНС подчеркнули, что приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

Скачать приложение можно на телефоны как на платформе Android, так и iOS.

Напомним, уже со следующего года наша налоговая начнет получать информацию о финансовых операциях украинцев за границей и передавать аналогичные данные своим зарубежным коллегам. Речь идет об информации не только из банков, но и страховых компаний, депозитариев, инвестиционных компаний и других банков.

Также мы писали, что в Государственной налоговой службе напоминают, что в Украине в связи с принятием закона №3219-ІХ вернули ответственность за нарушение в расчетах за товары (услуги). Речь идет о наказаниях для физических лиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.