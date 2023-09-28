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Налоговая создала мобильное приложение для украинцев

28 сентября 2023 18:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Налоговая создала мобильное приложение для украинцев
Телефон в руках человека. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственная налоговая служба Украины создала мобильное приложение "Моя налоговая". Воспользоваться приложением можно уже сейчас.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Приложение "Моя налоговая"

"Моя налоговая" — простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем", — говорится в сообщении.

В разделе "Мои данные" можно получить информацию об:  

  • адресе регистрации и фактическом месте жительства;  
  • объектах налогообложения;  
  • обязанности уплатить сумму денежного обязательства (НУР);  
  • состоянии расчетов с бюджетом.

В разделе "Услуги" доступны:

  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе "Уведомления" можно увидеть:  

  • квитанции;  
  • сведения из Государственного реестра физических лиц;
  • налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов;  
  • информация из ГРФЛ об источниках/суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;  
  • письма контролирующего органа.

В ГНС подчеркнули, что приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

Скачать приложение можно на телефоны как на платформе Android, так и iOS.

Напомним, уже со следующего года наша налоговая начнет получать информацию о финансовых операциях украинцев за границей и передавать аналогичные данные своим зарубежным коллегам. Речь идет об информации не только из банков, но и страховых компаний, депозитариев, инвестиционных компаний и других банков.

Также мы писали, что в Государственной налоговой службе напоминают, что в Украине в связи с принятием закона №3219-ІХ вернули ответственность за нарушение в расчетах за товары (услуги). Речь идет о наказаниях для физических лиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.

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