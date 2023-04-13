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Популярний китайський виробник техніки потрапив до переліку спонсорів війни

13 квітня 2023 21:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Популярний китайський виробник техніки потрапив до переліку спонсорів війни
Один із магазинів Mi Store у Москві. Фото: mi.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Ця компанія після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжує працювати на території держави-агресора. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК

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Робота Xiaomi у Росії

У НАЗК нагадують, що у 2021 році компанія стала лідером за обсягом виробництва смартфонів у світі, також виробляє побутову техніку, планшети, смарт-годинники, програмне забезпечення, електросамокати, електровелосипеди та багато іншого.

"Причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в РФ після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що з 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.

Нарощення поставок до Росії

"Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім", — ідеться в повідомленні.

Так, протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в Росії. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на 202 млн доларів США. 

"Це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців", — наголошують у НАЗК. 

У відомстві зазначають, що російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, саме тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з РФ, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у РФ.

"Більше того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у Росії. Так, Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної Росією війни вже внесено 24 тисячі осіб. В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб. 

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