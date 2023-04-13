Популярный китайский производитель техники попал в список спонсоров войны

Один из магазинов Mi Store в Москве. Фото: mi.ru

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Эта компания после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжает работать на территории государства-агрессора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

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Работа Xiaomi в России

В НАПК напоминают, что в 2021 году компания стала лидером по объему производства смартфонов в мире, также производит бытовую технику, планшеты, смарт-часы, программное обеспечение, электросамокаты, электровелосипеды и многое другое.

"Причиной внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ.

Наращивание поставок в Россию

"Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим", — говорится в сообщении.

Так, в 2022 году Xiaomi удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером продаж смартфонов в России. В июле 2022 года Xiaomi и его суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж.

По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на 202 млн долларов США.

"Это огромные средства, с которых уплачиваются не менее серьезные суммы налогов. Затем за счет этих же налогов удерживается и российская армия, которая сегодня убивает украинцев", — отмечают в НАПК.

В ведомстве отмечают, что российский рынок для этой китайской компании чрезвычайно важен, именно поэтому Xiaomi даже не объявляла о своих планах по выходу из РФ, хотя и с весны 2022 года не вела маркетинговую деятельность в РФ.

"Более того, Xiaomi сейчас активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании возобновить полноценное присутствие в России. Да, Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию террористического государства и должна понести как репутационные и юридические последствия своих действий", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что в перечень спонсоров и причастных к развязанной Россией войны уже внесены 24 тысячи человек. В Украине за счет функционирования этой базы наложены санкции на самое большое в мировой истории количество лиц.