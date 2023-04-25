Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Повстання машин на Землі точно не буде: ChatGPT "завалив" іспит з бухгалтерського обліку arrow

Повстання машин на Землі точно не буде: ChatGPT "завалив" іспит з бухгалтерського обліку

25 квітня 2023 03:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повстання машин на Землі точно не буде: ChatGPT "завалив" іспит з бухгалтерського обліку
Штучний інтелект у роботизованому вигляді. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Через постійні дискусії на тему підміни студентських та учнівських робіт на праці ChatGPT, вчені вирішили провести експеримент, наскільки чат-бот досконалий в різних галузях. Тому ChatGPT протестували з іспиту бухгалтерського обліку.

Про це повідомляє Portaltele.

Читайте також:

ChatGPT "завалив" іспит з бухгалтерського обліку

Вчені з Університету Бригама Янга та 186 інших установ цікавилися ефективністю технології OpenAI на іспитах з бухгалтерського обліку. Тому вони протестували оригінальну модель ChatGPT. Дослідники заявили, що хоча ChatGPT все ще потребує вдосконалення у сфері бухгалтерського обліку, він має потенціал революціонізувати спосіб навчання та навчання на краще.

Дослідники залучили студентів з усього світу, надавши 25 181 запитання до іспиту з бухгалтерського обліку. Питання стосувалися інформаційних систем бухгалтерського обліку (АІС), аудиту, фінансового обліку, управлінського обліку та оподаткування, і були різними за складністю та типом (правда/неправда, кілька варіантів відповіді, коротка відповідь тощо).

Попри чудову продуктивність чат-бота, студенти впоралися краще, набравши загальний середній бал 76,7%, що в порівнянні з результатом ChatGPT — 47,4%. Він показав добре володіння знаннями AIS та аудиту, але гірше справився з податковими, фінансовими та управлінськими оцінками.

Що стосується типу запитання, ChatGPT показав кращий результат із запитаннями "правда/неправда" (68,7% правильних) і запитаннями з кількома варіантами відповіді (59,5%), але було важко із запитаннями з короткою відповіддю (від 28,7% до 39,1%). Загалом чат-боту було важче відповісти на питання вищого рівня. 

"Це не ідеально; ти не збираєшся використовувати його для всього. Спроба вчитися виключно за допомогою ChatGPT — це дурна справа", — сказала одна з учасниць експерименту студентка Джессіка Вуд.

Крім того, у ході експерименту дослідники помітили, що ChatGPT не завжди розпізнає, коли виконує математику, і допускає безглузді помилки, як-от додавання двох чисел у задачі на віднімання або неправильне ділення чисел; надає пояснення до своїх відповідей, навіть якщо вони неправильні; також іноді фальсифікує факти — авторів та джерел, запропонованих ним, може й не існувати

Нагадаємо, що в іспанській лікарні успішно завершили першу в світі повністю роботизовану операцію з пересадки легень. Медики заявляють, що операція може стати світовим стандартом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB