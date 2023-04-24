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Искусственный интеллект "оживил" Симпсонов: что из этого вышло

24 апреля 2023 18:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как Симпсоны выглядели бы в реальной жизни — ИИ создал реалистичные фото
Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои мультфильма Симпсоны в реальной жизни. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Превращать героев Симпсонов в реальных людей давно не новинка, однако искусственный интеллект вывел эту фишку на новый уровень. Воспроизведенные персонажи выглядят настолько реалистично, можно даже забыть, что на самом деле их не существует.

Картинки были сделаны пользователями в нейросети Midjourney. Они быстро разлетелись соцсетями и захватили пользователей.

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Предлагаем вам посмотреть, как могли бы выглядеть герои мультфильма Симпсоны в реальной жизни по мнению искусственного интеллекта:

1. Нед Фландерс

Невероятно реалистично!

 

Как выглядит персонаж Симпсонов в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсоны Нед Фландерс. Фотоколлаж: Новини.LIVE

2. Вейлон Смитерс

Нейросеть прорисовала каждую деталь.

 

Как выглядит герой из мультсериала Симпсоны в жизни
Герой из мультфильма Симпсоны Вейлон Смитерс. Фотоколлаж: Новини.LIVE

3. Доктор Джулиус Хибберт

Midjourney сделал очень улыбающегося Хибберта.

 

Герой симпсона по мнению ИИ
Герой из мультфильма Симпсоны Доктор Джулиус Хибберт. Фотоколлаж: Новини.LIVE

4. Мо Сизлак

Мо, получился немного грустным.

 

Герой Симпсонов в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсоны Мо Сизлак. Фотоколлаж: Новини.LIVE

5. Милхаус Ван Хутен

 

Искусственный интеллект создал реалистичное фото мультгероя из Симпсонов
Герой из мультфильма Симпсоны Милхаус Ван Хутен. Фотоколлаж: Новини.LIVE

6. Лиза Симпсон

 

Как выглядит Лиза Симпсон в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсон Лиза Симпсон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

7. Ральф Виггам

 

Уникальные фото искусственного интеллекта
Герой из мультфильма Симпсоны Ральф Виггам. Фотоколлаж: Новини.LIVE

8. Садовник Вилли

 

Как выглядели бы персонажи Симпсонов в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсоны Садовник Вилли. Фотоколлаж: Новини.LIVE

9. Второстепенный Боб

 

Как выглядели бы персонажи Симпсонов в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсоны Второстепенный Боб. Фотоколлаж: Новини.LIVE

10. Барт Симпсон

 

Как выглядел бы Барт Симпсон в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсон Барт Симпсон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

11. Апу Нахасапимапетилон

 

Фото Симпсонов в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсоны Апу Нахасапимапетилон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

12. Нельсон Мандела Манц

 

Что, если бы персонажи культового сериала Симпсоны существовали в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсоны Нельсон Мандел Манц. Фотоколлаж: Новини.LIVE

13. Една Крабаппл

 

Что, если бы персонажи культового сериала Симпсоны существовали в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсоны Эдна Крабаппл. Фотоколлаж: Новини.LIVE

14. Мистер Бернс

 

Искусственный интеллект сделал персонажей Симпсонов реальными людьми
Герой из мультфильма Симпсоны Мистер Бернс. Фотоколлаж: Новини.LIVE

15. Барни Гамбл

 

Искусственный интеллект сделал персонажей Симпсонов реальными людьми
Герой из мультфильма Симпсоны Барни Гамбл. Фотоколлаж: Новини.LIVE

16. Директор Скиннер

 

Нейросеть сделала персонажей Симпсонов реальными людьми
Герой из мультфильма Симпсоны Директор Скиннер. Фотоколлаж: Новини.LIVE

17. Гомер Симпсон

 

Как бы выглядел Гомер Симпсон в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсон Гомер Симпсон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

18. Мардж Симпсон

Мардж настоящая красавица.

 

Как бы выглядела Мардж Симпсон в реальной жизни
Герой из мультфильма Симпсон Мардж Симпсон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

19. Шеф Клэнси Виггам

В реальной жизни шефу было бы достаточно тяжело исполнять обязанности полицейского.

 

Нейросеть сделала персонажей Симпсонов реальными людьми
Герой из мультфильма Симпсоны Шеф Клэнси Виггам. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Напомним, что мы писали, что на базе ChatGPT создали бот для общения с известными личностями и популярными персонажами.

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