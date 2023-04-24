Как Симпсоны выглядели бы в реальной жизни — ИИ создал реалистичные фото

Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои мультфильма Симпсоны в реальной жизни. Фото: Новини.LIVE

Превращать героев Симпсонов в реальных людей давно не новинка, однако искусственный интеллект вывел эту фишку на новый уровень. Воспроизведенные персонажи выглядят настолько реалистично, можно даже забыть, что на самом деле их не существует.

Картинки были сделаны пользователями в нейросети Midjourney. Они быстро разлетелись соцсетями и захватили пользователей.

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Предлагаем вам посмотреть, как могли бы выглядеть герои мультфильма Симпсоны в реальной жизни по мнению искусственного интеллекта:

1. Нед Фландерс

Невероятно реалистично!

Герой из мультфильма Симпсоны Нед Фландерс. Фотоколлаж: Новини.LIVE

2. Вейлон Смитерс

Нейросеть прорисовала каждую деталь.

Герой из мультфильма Симпсоны Вейлон Смитерс. Фотоколлаж: Новини.LIVE

3. Доктор Джулиус Хибберт

Midjourney сделал очень улыбающегося Хибберта.

Герой из мультфильма Симпсоны Доктор Джулиус Хибберт. Фотоколлаж: Новини.LIVE

4. Мо Сизлак

Мо, получился немного грустным.

Герой из мультфильма Симпсоны Мо Сизлак. Фотоколлаж: Новини.LIVE

5. Милхаус Ван Хутен

Герой из мультфильма Симпсоны Милхаус Ван Хутен. Фотоколлаж: Новини.LIVE

6. Лиза Симпсон

Герой из мультфильма Симпсон Лиза Симпсон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

7. Ральф Виггам

Герой из мультфильма Симпсоны Ральф Виггам. Фотоколлаж: Новини.LIVE

8. Садовник Вилли

Герой из мультфильма Симпсоны Садовник Вилли. Фотоколлаж: Новини.LIVE

9. Второстепенный Боб

Герой из мультфильма Симпсоны Второстепенный Боб. Фотоколлаж: Новини.LIVE

10. Барт Симпсон

Герой из мультфильма Симпсон Барт Симпсон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

11. Апу Нахасапимапетилон

Герой из мультфильма Симпсоны Апу Нахасапимапетилон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

12. Нельсон Мандела Манц

Герой из мультфильма Симпсоны Нельсон Мандел Манц. Фотоколлаж: Новини.LIVE

13. Една Крабаппл

Герой из мультфильма Симпсоны Эдна Крабаппл. Фотоколлаж: Новини.LIVE

14. Мистер Бернс

Герой из мультфильма Симпсоны Мистер Бернс. Фотоколлаж: Новини.LIVE

15. Барни Гамбл

Герой из мультфильма Симпсоны Барни Гамбл. Фотоколлаж: Новини.LIVE

16. Директор Скиннер

Герой из мультфильма Симпсоны Директор Скиннер. Фотоколлаж: Новини.LIVE

17. Гомер Симпсон

Герой из мультфильма Симпсон Гомер Симпсон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

18. Мардж Симпсон

Мардж настоящая красавица.

Герой из мультфильма Симпсон Мардж Симпсон. Фотоколлаж: Новини.LIVE

19. Шеф Клэнси Виггам

В реальной жизни шефу было бы достаточно тяжело исполнять обязанности полицейского.

Герой из мультфильма Симпсоны Шеф Клэнси Виггам. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Напомним, что мы писали, что на базе ChatGPT создали бот для общения с известными личностями и популярными персонажами.