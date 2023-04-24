Как Симпсоны выглядели бы в реальной жизни — ИИ создал реалистичные фото

Искусственный интеллект "оживил" Симпсонов: что из этого вышло
Превращать героев Симпсонов в реальных людей давно не новинка, однако искусственный интеллект вывел эту фишку на новый уровень. Воспроизведенные персонажи выглядят настолько реалистично, можно даже забыть, что на самом деле их не существует.
Картинки были сделаны пользователями в нейросети Midjourney. Они быстро разлетелись соцсетями и захватили пользователей.
Предлагаем вам посмотреть, как могли бы выглядеть герои мультфильма Симпсоны в реальной жизни по мнению искусственного интеллекта:
1. Нед Фландерс
Невероятно реалистично!
2. Вейлон Смитерс
Нейросеть прорисовала каждую деталь.
3. Доктор Джулиус Хибберт
Midjourney сделал очень улыбающегося Хибберта.
4. Мо Сизлак
Мо, получился немного грустным.
5. Милхаус Ван Хутен
6. Лиза Симпсон
7. Ральф Виггам
8. Садовник Вилли
9. Второстепенный Боб
10. Барт Симпсон
11. Апу Нахасапимапетилон
12. Нельсон Мандела Манц
13. Една Крабаппл
14. Мистер Бернс
15. Барни Гамбл
16. Директор Скиннер
17. Гомер Симпсон
18. Мардж Симпсон
Мардж настоящая красавица.
19. Шеф Клэнси Виггам
В реальной жизни шефу было бы достаточно тяжело исполнять обязанности полицейского.
Напомним, что мы писали, что на базе ChatGPT создали бот для общения с известными личностями и популярными персонажами.