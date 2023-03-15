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Президент "Київстар" розповів, як змінилися кібератаки росіян під час повномасштабної війни

15 березня 2023 19:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Олександр Комаров
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кількість кібератак росіян проти України під час повномасштабної війни зросла у рази. Головною ціллю кібератак росіян є об'єкти енергетичної інфраструктури. 

Про це розповів президент "Київстар" Олександр Комаров на форумі BWS. 

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Комаров зазначив, що під час повномасштабної війни суттєво зросла кількість та потужність кібератак з боку росіян. 

"Я не можу сказати, що ми зустріли щось нове. Все це було до війни. Але потужність, тривалість, кількість цих атак зросли у рази", — сказав він. 

Цілі російських кібератак

За словами президента компанії "Київстар", ворог зосереджує кібератаки на тих галузях, які критично важливі для роботи української економіки. 

"У ворога є дуже чіткі цілі. Перша, звісно, енергетична інфраструктура, друге – медійна інфраструктура, а також фінансова та телекомінфраструктура", — сказав Комаров. 

Кібератаки на "Київстар"

За словами Комарова, найбільша і найтриваліша DDoS-атака під час війни тривала 29 годин. Він визнав, що було проникнення у мережу. 

"Було 17 тисяч спроб проникнути у мережу "Київстар", — наголосив він. 

За словами очільника компанії, метою атак було, зокрема, отримати персональні дані користувачів. 

"Як індустрія ми впоралися дуже достойно. Якщо не брати до уваги окуповані території, то на сьогодні показники мережі дуже близькі до передвоєнного періоду", — зазначив він. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що досвід України у відбитті кібератак стане основою для створення глобальної системи кібербезпеки.

Також Bloomberg раніше повідомив, що росія розпочала свої хакерські атаки на українські сайти ще до 24 лютого 2022 року. Росіяни атакували урядові та фінансові вебсайти за допомогою так званих розподілених атак на відмову в обслуговуванні, спрямованих на створення хаосу. Москві не вдалося перемогти у кібервійні, попри численні спроби. 

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