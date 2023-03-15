Президент "Киевстар" рассказал, как изменились кибератаки россиян во время полномасштабной войны

Александр Комаров

Количество кибератак россиян против Украины во время полномасштабной войны выросло в разы. Главной целью кибератак россиян являются объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом рассказал президент "Киевстара" Александр Комаров на форуме BWS.

Особенности кибератак рф во время полномасштабной войны

Комаров отметил, что в ходе полномасштабной войны существенно возросло количество и мощность кибератак со стороны россиян.

"Я не могу сказать, что мы встретили что-то новое. Все это было до войны. Но мощность, продолжительность, количество этих атак выросло в разы", — сказал он.

Цели российских кибератак

По словам президента компании "Киевстар", враг сосредотачивает кибератаки на тех отраслях, которые критически важны для работы украинской экономики.

"У врага есть очень четкие цели. Первая, конечно, энергетическая инфраструктура, вторая – медийная инфраструктура, а также финансовая и телекоминфраструктура", — сказал Комаров.

Кибератаки на "Киевстар"

По словам Комарова, самая большая и самая длительная DDoS-атака во время войны длилась 29 часов. Он признал, что было проникновение в сеть.

"Было 17 тысяч попыток проникнуть в сеть "Киевстар", — подчеркнул он.

По словам главы компании, целью атак было, в частности, получить персональные данные пользователей.

"Как индустрия мы справились очень достойно. Если не принимать во внимание оккупированные территории, то на сегодняшний день показатели сети очень близки к предвоенному периоду", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что опыт Украины в отражении кибератак станет основой для создания глобальной системы кибербезопасности.

Также Bloomberg ранее сообщил, что россия начала свои хакерские атаки на украинские сайты еще до 24 февраля 2022 года. Россияне атаковали правительственные и финансовые вебсайты посредством так называемых распределенных атак на отказ в обслуживании, направленных на создание хаоса. Москве не удалось победить в кибервойне, несмотря на многочисленные попытки.