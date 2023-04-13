ПВК "Вагнер" намагалася поширювати інформацію серед геймерів: заява президента Microsoft

Президент компанії Microsoft Бред Сміт. Фото: thesoftwarereport.com

Група "Вагнер" та російська розвідка намагалися проникнути на ігрові платформи, такі як Discord, для ведення інформаційної кампанії. Компанія Microsoft наразі консультує уряди з цього приводу.

Про це повідомляє сайт саміту світової економіки Semafor із посиланням на заяву президента Microsoft Бреда Сміта.

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Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що команда з аналізу цифрових загроз нещодавно виявила спробу групи "Вагнер" і російської розвідки проникнути на ігрові платформи, такі як Discord.

На його думку, росіяни частково використовують ігрові спільноти, зокрема Discord, для публікації інформації та її поширення. Він сказав, що його компанія консультує уряди з цього приводу.

Сміт закликав до створення національної стратегії зі зміцнення кіберзахисту з використанням штучного інтелекту, посилаючись на загрозу з боку Китаю та Ірану.

Нагадаємо, група розслідувачів Bellingcat знайшла першоджерела злитих секретних документів Пентагону. Вони почали з’являтися ще у січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

