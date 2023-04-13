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ЧВК "Вагнер" пыталась распространять информацию среди геймеров: заявление президента Microsoft

13 апреля 2023 18:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
ЧВК "Вагнер" пыталась распространять информацию среди геймеров: заявление президента Microsoft
Президент компании Microsoft Брэд Смит. Фото: thesoftwarereport.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Группа "Вагнер" и российская разведка пытались проникнуть на игровые платформы, такие как Discord, для ведения информационной кампании. Компания Microsoft сейчас консультирует правительства по этому поводу.

Об этом сообщает сайт саммита мировой экономики Semafor со ссылкой на заявление президента Microsoft Брэда Смита.

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Подробности

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что команда по анализу цифровых угроз недавно обнаружила попытку группы "Вагнер" и российской разведки проникнуть на игровые платформы, такие как Discord.

По его мнению, россияне частично используют игровые сообщества, в том числе Discord, для публикации информации и ее распространения. Он сказал, что его компания консультирует правительства по этому поводу.

Смит призвал к созданию национальной стратегии по укреплению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, ссылаясь на угрозу Китаю и Ирану.

Напомним, группа расследователей Bellingcat нашла первоисточники слитых секретных документов Пентагона. Они начали появляться в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

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