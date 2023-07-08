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Ринок праці в Україні: попит на айтівців суттєво знизився

8 липня 2023 17:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ринок праці в Україні: попит на айтівців суттєво знизився
Жінка працює біля комп'ютера. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ринок праці в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії зазнає суттєвих змін. Наразі спостерігається зростання попиту на кандидатів без досвіду. Айтівців шукають все менше.

Про це повідомляє Ain, з посиланням на дані Opendatabot та Djinni.

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Ринок праці в Україні

Кількість вакансій на популярному сайті Work.ua продовжує зростати. У червні було зафіксовано 93 000 заявок. Однак кількість вакансій менша за показники червня 2021 року на 12%.

Найбільший приріст вакансій у червні до травня було зафіксовано у таких категоріях:

  • "Освіта, наука";
  • "Будівництво, архітектура";
  • "Логістика, склад, ЗЕД".

Другий місяць поспіль помітно зростає кількість пропозицій для пенсіонерів та людей з інвалідністю (+7%), а також фахівців без досвіду (+5%). 

"Серед лінійних працівників найбільші зарплати котрий місяць поспіль зберігаються у медіабайєрів — 55 000 грн. До топу високооплачуваних фахівців також увійшли водії-міжнародники — середня зарплата 40 000 грн, та лікарі-ендодонтисти — 35 000 грн", — йдеться у повідомленні.

Найбільше кандидатів у пошуку "Люди без досвіду роботи" (36%). 

ІТ-сфера

У червні цього року активність у сфері ІТ вщухла. Рекрутери опублікували на Djinni 14,1 тисячі оголошень, а це на 9% менше, ніж у травні. До того ж знизилась активність шукачів, а саме на 4%. 

Кандидатів у пошуку все ще більше, ніж пропозицій про роботу. В середньому фіксується дев'ять людей на одну вакансію.

"На тлі загального спаду в ІТ кандидати без досвіду стають більш запитаними: кількість вакансій для таких фахівців за пів року зросла майже вдвічі. Проте частка вакансій для таких фахівців все ще залишається найменшою — на сайті опубліковано 550 пропозицій за червень", — йдеться у повідомленні.

До того ж зменшилася заробітна плата для досвідчених працівників у IT-сфері. З досвідом від 3 та навіть від 7 років скоротилася на $500.

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Вакансії та резюме айті-фахівців. Фото: Opendatabot

Бізнес-активність

SaaS-платформа для управління бізнесом RemOnline повідомила, що у червні на 4% зменшилася кількість замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі.

Протягом минулого місяця київські підприємці отримали на 8% менше замовлень.

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Динаміка замовлень у підприємців. Фото: Opendatabot

Нагадаємо, на українському ринку праці існує багато пропозицій роботи для охочих працювати у сфері IT-технологій, навіть без досвіду. При цьому можна розраховувати на заробітну плату до 30 тис. грн.

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