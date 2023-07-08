Рынок труда в Украине: спрос на айтишников существенно снизился

Женщина работает возле компьютера. Фото: Pexels

Рынок труда в Украине во время полномасштабного вторжения России испытывает существенные изменения. В настоящее время наблюдается рост спроса на кандидатов без опыта. Айтишников ищут все меньше.

Об этом сообщает Ain, со ссылкой на данные Opendatabot и Djinni.

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Рынок труда в Украине

Количество вакансий на популярном сайте Work.ua продолжает расти. В июне было зафиксировано 93 000 заявок. Однако количество вакансий меньше показателей июня 2021 года на 12%.

Наибольший прирост вакансий в июне к маю был зафиксирован в следующих категориях:

"Образование, наука";

"Строительство, архитектура";

"Логистика, состав, ВЭД".

Второй месяц подряд заметно растет количество предложений для пенсионеров и людей с инвалидностью (+7%), а также специалистов без опыта (+5%).

"Среди линейных работников самые большие зарплаты который месяц подряд сохраняются у медиабайеров — 55 000 грн. В топ высокооплачиваемых специалистов также вошли водители-международники — средняя зарплата 40 000 грн, и врачи-эндодонтисты — 35 000 грн", — говорится в сообщении.

Больше всего кандидатов в поиске "Люди без опыта работы" (36%).

IТ-сфера

В июне этого года активность в сфере IТ утихла. Рекрутеры опубликовали на Djinni 14,1 тысячи объявлений, а это на 9% меньше, чем в мае. К тому же снизилась активность искателей, а именно на 4%.

Кандидатов в поиске все еще больше, чем предложений о работе. В среднем фиксируется девять человек на одну вакансию.

"На фоне общего спада в IТ кандидаты без опыта становятся более востребованными: количество вакансий для таких специалистов за полгода выросло почти вдвое. Однако доля вакансий для таких специалистов все еще остается наименьшей — на сайте опубликовано 550 предложений за июнь", — говорится в сообщении.

К тому же уменьшилась заработная плата для опытных работников в IT-сфере. С опытом от 3 и даже 7 лет сократилась на $500.

Вакансии и резюме айти-специалистов. Фото: Opendatabot

Бизнес-активность

SaaS-платформа для управления бизнесом RemOnline сообщила, что в июне на 4% уменьшилось количество заказов у предпринимателей в сфере услуг и торговли.

За прошедший месяц киевские предприниматели получили на 8% меньше заказов.

Динамика заказов у предпринимателей. Фото: Opendatabot

Напомним, на украинском рынке труда существует много предложений для желающих работать в сфере IT-технологий, даже без опыта. При этом можно рассчитывать заработную плату до 30 тыс. грн.