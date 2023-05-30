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Росія створює аналог Вікіпедії: що відомо

30 травня 2023 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія створює аналог Вікіпедії: що відомо
Російська сторінка Вікіпедії. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія планує запустити нову електронну енциклопедію, що була б альтернативою Вікіпедії. Аналог буде поширений винятково на території РФ.  

Про це пише 24tv.

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Російський аналог Вікіпедії

Ідея створення аналога Вікіпедії належить колишньому директору російського підрозділу Wikimedia Володимиру Медейку. Він стверджує, що проєкт не буде пов'язаний з Кремлем і буде фінансуватися виключно приватними інвесторами, хоча деталей цього не повідомляє.

У новий проєкт планується "перенести" перші майже 2 млн російськомовних статей прямо з "Вікіпедії". Однак надалі платформа розвиватиметься самостійно.

Медейко заявив, що російський аналог "Вікіпедії" має стати місцем, де користувачі зможуть знайти збалансовану та точну інформацію. Так, він наголошує на таких ключових цінностях як достовірність, збалансованість і нейтральність.

Платформа буде поширена виключно на території РФ.

Що відомо про Володимира Медейка

Володимир Медейко — ексдиректор російського підрозділу Wikimedia. В результаті його таємних зусиль щодо створення російського аналога інтернет-енциклопедії — "Рувікі", його виключили зі списку учасників партнерства та назавжди заблокували в самій "Вікіпедії".

Ексдиректор російського підрозділу Wikimedia Володимир Медейко. Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що російський суд призначив адміністративний штраф у розмірі двох мільйонів рублів Фонду Вікімедіа за не видалену статтю із Вікіпедії з інформацією, що заборона в РФ.

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