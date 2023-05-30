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Россия создает аналог Википедии: что известно

30 мая 2023 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия создает аналог Википедии: что известно
Российская страница Википедии. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия планирует запустить новую электронную энциклопедию, являющуюся альтернативой Википедии. Аналог будет распространен исключительно на территории РФ.

Об этом пишет 24tv.

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Идея создания аналога Википедии принадлежит бывшему директору российского подразделения Wikimedia Владимиру Медейко. Он утверждает, что проект не будет связан с Кремлем и будет финансироваться исключительно частными инвесторами, хотя детали этого не сообщает.

В новый проект планируется "перенести" первые почти 2 млн русскоязычных статей прямо из "Википедии". Однако в дальнейшем платформа будет развиваться самостоятельно.

Медейко заявил, что российский аналог Википедии должен стать местом, где пользователи смогут найти сбалансированную и точную информацию. Так, он отмечает такие ключевые ценности как достоверность, сбалансированность и нейтральность.

Платформа будет распространена только на местности РФ.

Что известно о Владимире Медейко

Владимир Медейко — экс-директор российского подразделения Wikimedia. В результате его тайных усилий по созданию российского аналога интернет-энциклопедии — "Рувики" его исключили из списка участников партнерства и навсегда заблокировали в самой "Википедии".

Эксдиректор российского подразделения Wikimedia Владимир Медейко. Фото: российские СМИ

Напомним, что российский суд назначил административный штраф в размере двух миллионов рублей Фонда Викимедиа за не удаленную статью из Википедии с информацией о запрете в РФ.

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