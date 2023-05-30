Россия создает аналог Википедии: что известно
Россия планирует запустить новую электронную энциклопедию, являющуюся альтернативой Википедии. Аналог будет распространен исключительно на территории РФ.
Об этом пишет 24tv.
Русский аналог Википедии
Идея создания аналога Википедии принадлежит бывшему директору российского подразделения Wikimedia Владимиру Медейко. Он утверждает, что проект не будет связан с Кремлем и будет финансироваться исключительно частными инвесторами, хотя детали этого не сообщает.
В новый проект планируется "перенести" первые почти 2 млн русскоязычных статей прямо из "Википедии". Однако в дальнейшем платформа будет развиваться самостоятельно.
Медейко заявил, что российский аналог Википедии должен стать местом, где пользователи смогут найти сбалансированную и точную информацию. Так, он отмечает такие ключевые ценности как достоверность, сбалансированность и нейтральность.
Платформа будет распространена только на местности РФ.
Что известно о Владимире Медейко
Владимир Медейко — экс-директор российского подразделения Wikimedia. В результате его тайных усилий по созданию российского аналога интернет-энциклопедии — "Рувики" его исключили из списка участников партнерства и навсегда заблокировали в самой "Википедии".
Напомним, что российский суд назначил административный штраф в размере двух миллионов рублей Фонда Викимедиа за не удаленную статью из Википедии с информацией о запрете в РФ.