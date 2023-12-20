Росіян видворили з елітного кібертурніру — за що дискваліфікували Virtus.pro

Команда Virtus.pro. Фото: сайт Virtus.pro

Російську кіберспортивну команду Virtus.pro дискваліфікували з елітного турніру на Мальті. Представників країни-окупанта вигнали через національне походження гравців.

Про це команда повідомила у своєму Telegram.

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"Сьогодні ми отримали несподіване повідомлення про дискваліфікацію команди. За інформацією, яку ми отримали від адміністрації, рішення було ухвалене через національне походження гравців", — йдеться у заяві Virtus.pro.

Фото: Telegram Virtus.pro

Представники країни-агресора отримали запрошення на турнір з гри Rainbow Six Siege від компанії-розробника гри Ubisoft, але встигли зіграти лише один матч перед дискваліфікацією.

За Virtus.pro у дисципліні Rainbow Six Siege виступають п'ятеро росіян: Павло Косенко (p4sh4), Дмитро Мітрахович (always), Данило Донцов (dan), Данило Габов (joystick) та Артур Іпатов (Sheppard).

Самі учасники російської команди назвали таке рішення організаторів проявом дискримінації щодо гравців.

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