Россиян изгнали из элитного кибертурнира — за что дисквалифицировали Virtus.pro

Команда Virtus.pro. Фото: сайт Virtus.pro

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с элитного турнира на Мальте. Представителей страны-оккупанта выгнали из‑за национального происхождения игроков.

Об этом команда сообщила в своем Telegram.

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"Сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков", — говорится в заявлении Virtus.pro.

Фото: Telegram Virtus.pro

Представители страны-агрессора получили приглашение на турнир по игре Rainbow Six Siege от компании-разработчика игры Ubisoft, но успели сыграть только один матч перед дисквалификацией.

За Virtus.pro в дисциплине Rainbow Six Siege выступают пятеро россиян: Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).

Сами участники российской команды назвали такое решение организаторов проявлением дискриминации по отношению к игрокам.

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