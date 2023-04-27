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Росіяни завдали хакерської атаки по чеській міській раді

27 квітня 2023 18:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Росіяни завдали хакерської атаки по Чеській міській раді
Мерія Праги опинилась під атакою російських хакерів. Фото: ВВС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Мерія Праги опинилась під атакою російських хакерів. У Чехії кажуть, що це помста за допомогу Україні.

Про це повідомив директор одного з департаментів інформатики муніципалітету Їржі Каролі, пише видання "Чеські новини".

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Деталі

Сервери празького муніципалітету сьогодні зазнали атаки російської хакерської групи через підтримку України.

Через ранковий напад не працював сайт столиці та онлайн-трансляція сьогоднішнього засідання ради. 

Близько 16:00 Каролі заявив, що "всі системи працюють".

За інформацією муніципалітету, це була так звана DDoS-атака, іншими словами, перевантаження серверів великою кількістю запитів. За словами Каролі, IP-адреса атаки була в Росії.

"Ми зараз розслідуємо, яка хакерська група стоїть за атакою, і аналізуємо техніку атаки", сказав Каролі.

Відзначимо, що кількість атак російських хакерів на Чехію зросла після російської атаки на Україну в лютому минулого року.

"У зв'язку з президентськими виборами хакери атакували, серед іншого, сайти тодішнього кандидата та чинного президента Петра Павла та сервер Міністерства закордонних справ Чехії. Нещодавно, наприклад, сайт інтегрованого транспорту Праги також зазнав DDoS-атаки", — пише видання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Чехія запровадила санкції проти російського патріарха Кирила. Очільник РПЦ став першим і наразі єдиним фігурантом національного списку санкцій Чехії, формування якого було схвалено на початку 2023 року.

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