Россияне нанесли хакерскую атаку по чешскому городскому совету

Мэрия Праги оказалась под атакой российских хакеров. Фото: BBC

Мэрия Праги оказалась под атакой российских хакеров. В Чехии говорят, что это месть при помощи Украины.

Об этом сообщил директор одного из департаментов информатики муниципалитета Йиржи Кароли, пишет издание "Чешские новости".

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Серверы пражского муниципалитета сегодня подверглись атаке российской хакерской группы из-за поддержки Украины.

Из-за утреннего нападения не работал сайт столицы и онлайн-трансляция сегодняшнего заседания совета.

Около 16:00 Кароли заявил, что "все системы работают".

По информации муниципалитета, это была так называемая DDoS-атака, то есть перегрузка серверов множеством запросов. По словам Кароли, IP-адрес атаки был в России.

"Мы сейчас расследуем, какая хакерская группа стоит за атакой, и анализируем технику атаки", — сказал Кароли.

Отметим, что количество атак российских хакеров на Чехию выросло после российской атаки на Украину в феврале прошлого года.

"В связи с президентскими выборами хакеры атаковали, среди прочего, сайты тогдашнего кандидата и действующего президента Петра Павла и сервер Министерства иностранных дел Чехии. Недавно, например, сайт интегрированного транспорта Праги также подвергся DDoS-атаки", — пишет издание.

Напомним, недавно мы писали о том, что Чехия ввела санкции против российского патриарха Кирилла. Глава РПЦ стал первым и единственным фигурантом национального списка санкций Чехии, формирование которого было одобрено в начале 2023 года.