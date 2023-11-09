Російські хакери атакували ChatGPT цього тижня, — Bloomberg

Хакер за комп'ютером. Ілюстративне фото: freepik

Російська хакерська група Anonymous Sudan цього тижня атакувала ChatGPT OpenAI. Вони заявили, що здійснили кібернапад через її підтримку Ізраїлю.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що передувало

У середу пресслужба OpenAI повідомила про періодичні збої ChatGPT через "ненормальний шаблон трафіку", що свідчить про розподілену атаку на відмову в обслуговуванні, яка переповнює сервер трафіком, щоб вивести його з мережі.

OpenAI заявила, що вирішила проблему, яка спричиняла надзвичайно високий рівень помилок у програмному забезпеченні та платформі ШІ, проте не вказала хто саме атакував штучний інтелект.

Видання пише, що хакери з РФ здійснили цього року цілу низку гучних кібератак. У червні вони перервали роботу низки служб Microsoft: Outlook, Teams та OneDrive. Група також атакувала Організацію Північноатлантичного договору та Євроінвестбанк, а також медійні організації, авіакомпанії та енергетичні компанії.

Ще до початку війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні Anonymous Sudan стверджували, що стоять за серією атак на ізраїльські організації. Вони були пов’язані з кіберударами по ізраїльських новинних, урядових та військових агенціях, університетах, банках, операторах зв’язку, технологічних компаніях і системах попередження про ракетну небезпеку.

Anonymous Sudan — що відомо

Група позиціює себе, як банда "хактивістів", яка здійснює напади з Африки від імені пригноблених мусульман у всьому світі. Проте дослідники кібербезпеки вважають, що вона пов’язана з Росією, і стверджують, що її цілі незмінно відповідають геополітичним пріоритетам Кремля.

Згідно з опублікованим в понеділок аналітиками з кібербезпеки американської технологічної компанії Netscout звіту, Anonymous Sudan "часто не звертає уваги на дії, вжиті проти Судану чи ісламу в незахідних країнах". Натомість їхня діяльність значною мірою узгоджується з прокремлівськими цілями.

Хакери Anonymous, які підтримують Україну у війні з РФ. Джерело: Google

Дії хакерів привернули увагу Anonymous, які на початку війни Росії з Україною, атакували російські федеральні, силові та військові медіа- та інтернет-ресурси, підтримуючи Україну й по сьогодення. Вони пообіцяли їм "найстрашнішу муку".

Нагадаємо, що раніше українські хакери "Кіберспротиву" зламали пошту підполковника ЗС РФ Руслана Казанцева, який відповідальний за обслуговування радіолокаційних літаків А-50, та оприлюднили в мережі документи військовика. А минулого місяця було атаковано пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ЗМОП у Калузькій області Росії, полковника Романа Єршова, який командував вторгненням силовиків у Прип'ять.