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Українці "хакнули" російську базу з інформацією про авіаперельоти

23 вересня 2023 10:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українці "хакнули" російську базу з інформацією про авіаперельоти
Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські хакери взламали базу даних російської компанії "Сирена-Тревел". У ній зберігаються дані про пасажирів авіакомпаній та їхні страховки.

Про це повідомляє KibOrg.

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За зломом стоїть угруповання Muppets, яке пов'язане з KibOrg. 

Хакери розповіли, що у двох отриманих базах містяться майже 3,5 млрд записів про номери телефонів пасажирів і 664,6 млн записів з особистими даними пасажирів, номерами рейсів, маршрутами, тарифами, даними про вартість квитків тощо. Дані охоплюють період з 2007 по 2023 рік.

Взламана російська база про авіаперельоти
Взламана російська база. Фото: t.me/kiborgnews

В опублікованій базі можна знайти дані про перельоти колишньої очільниці МЗС Австрії та ексчлена ради директорів "Роснефти" Карін Кнайсль, яка переїхала в Росію влітку 2023 року.

Взламаний російський сайт Sirena
Взламаний російський сайт. Фото:t.me/kiborgnews 

На злив звернув увагу також учасник команди Олексія Навального Георгій Албуров. Він наголосив, що зміг упевнитися в достовірності бази, звіривши дані про нещодавній переліт близької до російського диктатора Володимира Путіна гімнастки і глави "Національної медіагрупи" Аліни Кабаєвої з Мінська до Москви.

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Допис Албурова. Фото: скриншот
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Допис KibOrg. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські хакери оригінально привітали українців з Днем Незалежності України. 24 серпня, вони отримали та оприлюднили доступ до даних Головного центру спецзв’язку РФ. 

Також ми писали, що хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації. Вони заявили, що всі дані передали Силам оборони України.

Додамо, українські хакери KibOrg зламали закриту конференцію колаборантів. Вони обговорювали крадіжки українських дітей та депортацію їх до Росії.

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