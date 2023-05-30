Російські хакери "злили" в мережу STALKER 2

Ілюстрація до компʼютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: google.com

Російський хакери "злили" на торенти компʼютерну гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Розмір злитого білду складає 200 ГБ.

Про це повідомляє фан-спільнота гри на офіційній сторінці в Telegram.

Читайте також:

Студія GSC Game World поки що не надавала жодних коментарів з цього питання.

"Невідомо, чи є це справді білдом, наскільки він актуальний і т.д. Але ми наполегливо рекомендуємо НЕ ЗАВАНТАЖУВАТИ жодних вкрадених білдів, не шукати їх та не розповсюджувати, чекайте офіційних заяв, якщо такі будуть, та реліз гри", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія Google запускає спеціальний курс з кібербезпеки. У корпорації заявили, що пʼять тисяч українців зможуть пройти навчання безкоштовно.

Додамо, що в США відбулась презентації українського мобільного застосунку "Дія". У Вашингтоні завершився перший в історії саміт Diia in DC. Зазначається, що команда Мінцифри веде переговори щодо експорту "Дії" з 10 країнами, кілька з яких підтримує USAID. І вже є результати — розгляд партнерства із Замбією та Колумбією.