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Российские хакеры "слили" в сеть STALKER 2

30 мая 2023 17:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Российские хакеры "слили" в сеть STALKER 2
Иллюстрация к компьютерной игре STALKER 2: Heart of Chornobyl. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские хакеры "слили" на торренты компьютерную игру STALKER 2: Heart of Chornobyl. Размер слитного билда составляет 200 ГБ.

Об этом сообщает фан-сообщество игры на официальной странице в Telegram.

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Студия GSC Game World пока не давала никаких комментариев по этому вопросу.

"Неизвестно, является ли это действительно билдом, насколько он актуален и т.д. Но мы настоятельно рекомендуем НЕ ЗАГРУЖИВАТЬ никаких украденных билдов, не искать их и не распространять, ждите официальных заявлений, если таковые будут, и релиз игры", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что компания Google запускает специальный курс по кибербезопасности. В корпорации заявили, что пять тысяч украинцев смогут пройти обучение бесплатно.

Добавим, что в США состоялась презентация украинского мобильного приложения "Дія ". В Вашингтоне завершился первый в истории саммит Diia in DC. Отмечается, что команда Минцифры ведет переговоры по экспорту "Дії" с 10 странами, несколько из которых поддерживает USAID. И уже есть результаты – рассмотрение партнерства с Замбией и Колумбией.

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