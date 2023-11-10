Фанатам Звездных войн рассказали, реально ли создать настоящий световой меч

Мастер-джедай Мейс Винду со световым мечом фиолетового цвета. Фото: Lucasfilm

Во вселенной Звездных войн каждый джедай должен иметь световой меч. Без него он не может считать себя полноценным воином. Эти вымышленные мечи, сделанные из... чего-то сияющего. Клинок чистой энергии, а точнее, плазмы, способен разрезать плоть и предметы как мягкое масло.

Но как эти световые мечи работают, как они режут любую материальную субстанцию, и способны ли современные изобретатели создать нечто подобное? На эти вопросы отвечает Science Alert.

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Как световые мечи режут предметы

Если опираться на комиксы и киновселенную Звездных войн, то световой меч сделан из плазмы. Плазма в свою очередь представляет энергетический газ, состоящий из заряженных частиц. И действительно она обычно используется в промышленности для резки электропроводящих материалов.

Ионизированный поток продуваемого сжатым воздухом газа образует контур с разрезаемым материалом, по которому может течь ток и нагревать материал выше точки плавления.

Эта температура также может быть достаточно сильной в некоторых случаях превышая 20 000°C.

"Этого более чем достаточно, чтобы превратить вашего протокольного дроида в кучу металлолома", — в шутку говорят специалисты.

Однако, если вы хотите отрезать руку голодному вампе или даже сделать что-нибудь простое, например, срубить дерево или разбить окно, вам будет достаточно сложно это сделать.

Тем не менее плазменные потоки находят применение в непромышленных областях. Были разработаны низкотемпературные лезвия из ионизированных частиц, которые могут уничтожать микробы, и теоретически их можно увеличить для прижигания небольших участков плоти.

Мастер-джедай Квай-Гон Джинн разрезает дверь. Фото: Lucasfilm

Попытки создать настоящий световой меч

Благодаря энтузиастам наш мир наполнен удивительными вещами и изобретениями. Так, в 2020 году производители гаджетов Hacksmith Industries создали световой меч, основанный на высокотемпературном потоке плазмы, температура которого достигает около 4 000 °C.

Они продемонстрировали его способность прожигать разные материалы, хоть и немного медленнее, чем мог бы успеть средний мастер-джедай.

Самая большая проблема с плазменным мечом — это источник газа. Если предположить, что есть эффективный способ нагрева материала, эти заряженные частицы все равно должны приходить откуда-то. Прототип меча Hacksmith Industries был привязан к тяжелым баллонам с газом, и даже тогда поток горячей плазмы был слишком коротким для продолжительного боя.

Канадский инженер-механик, являющийся автором настоящего "светового меча" от Hacksmith Industries Джеймс Хобсон имеет свою онлайн-платформу на YouTube "The Hacksmith", где регулярно испытывает меч "в бою" и совершенствует свое оружие.

А как насчет меча, сделанного из подлинного света?

Если мы предположим, что световой меч действительно сделан из света, сможет ли он материализоваться в лезвие, способное соприкасаться, резать и прижигать?

Ученые объясняют, свет — это пульсация электромагнитного поля, которая принимает форму частиц, называемых фотонами. Фотоны имеют характеристики, относящие их к категории материи, называемой бозонами, которые с технической точки зрения представляют собой частицы со значением спина, равным целому, например 1, 2 или даже нулю.

Говоря нетехническим языком, вся эта величина обеспечивает симметрию, позволяющую двум или более частицам обладать определенными свойствами, например, одно и то же пространство. Независимо от того, сколько фотонов поместится в коробку, всегда есть место для большего.

Потенциально из этого может получиться действительно поражающее оружие. Выравнивание фаз одного цвета света путём отображения группы фотонов назад и вперед в камере нужного размера позволит этим фотонам коллективно ударять с огромным количеством энергии. Этот процесс известен как усиление света путем вынужденного излучения — вы наверняка знаете это слово как "лазер".

Но чтобы стать мечом, способным парировать и блокировать другие мечи, лазерному "лезвию" также необходимо будет взаимодействовать с другими лазерами таким же ощутимым образом, как это делают электроны, протоны и нейтроны.

Но проблема в том, что несколько частиц с одинаковыми квантовыми состояниями просто не могут перекрываться. Поэтому вместо парирования ударов световые мечи свободно будут проходить друг через друга.

В физике есть лазейки, позволяющие фотонам косвенно "сталкиваться", так сказать, порождая заряженные частицы остаточной энергии. Эксперименты с использованием мощных лазеров говорят нам о поведении излучения в ранней Вселенной, в древнюю-древнюю эпоху, но, к сожалению, они не дадут нам световую палочку, которую мы могли бы использовать для сопряжения лазерных выстрелов.

Пока мы не откроем что-то действительно революционное в поведении света или плазмы, светящиеся световые мечи останутся в сфере чистой фантазии.

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