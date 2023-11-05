У Китаї планують створити людиноподібних роботів та наділити їх штучним інтелектом

Штучний інтелект викликає все більше обговорення у світі. Фото: Фокус

Китайський уряд поставив перед собою амбітну мету. Там планують до 2025 року створити перших людиноподібних роботів, а вже до 2027 року наділити їх повноцінним штучним інтелектом.

Про це пише Bloomberg.

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Коли у Китаї планують створити людиноподібних роботів

У Китаї Міністерство промисловості розробило план, згідно з яким, уряд підтримуватиме молоді компанії, орієнтовані на робототехніці.

Також у КНР планують запровадити галузеві стандарти, розвивати таланти та поглиблюватиме міжнародне співробітництво.

"Акції китайських робототехнічних компаній різко зросли після прийняття цього політичного рішення, що додає ще один вимір технологічній гонці між двома найбільшими економіками світу у сфері виробництва чипів та обладнання. Американські компанії, такі як Tesla Inc. і Boston Dynamics, досі мали перевагу в цих технологіях", — пише видання.

Вже до 2027 року в планах є наділити роботів можливістю мислити.

Що відомо про розвиток штучного інтелекту

Генеральний директор Apple Тім Кук підтвердив, що компанія продовжує активно інвестувати в генеративний штучний інтелект. Компанія розгортає машинне навчання на декількох напрямках.

Вчені всього світу працюють над тим, щоб створити досконалого робота, який би зробив життя людини більш комфортним і взяв би на себе складні або монотонні роботи.

Велика Британія, США, ЄС і Китай заявили, що розвиток штучного інтелекту є катастрофічною загрозою для людства. Вони підписали першу декларацію, яку присвятили цій технології.