Мошенники рассылают пользователям письма от YouTube: как распознать и уберечься

В поддельном письме говорится об изменениях в политике монетизации YouTube

Мошенники рассылают письма от YouTube пользователям, таким образом выманивая у них персональные данные. YouTube призывает не загружать письма и не переходить по подозрительным ссылкам.

Об этом сообщает YouTube в Twitter.

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Пользователь Кевин Бриз стал первым, с кем связались мошенники, используя электронный ящик [email protected] После этого мужчина осветил сообщение в Twitter, где рассказал о махинациях мошенников и призвал быть осторожными.

Be careful. Сессия hijackers являются теперь, чтобы сохранить YouTube адрес электронной почты!



Это очень серьёзно. не fall for it. @YouTubeLiaison pic.twitter.com/i2htCztPLH — kevin breeze (@KevinBreezeTV) Апр 2, 2023

YouTube вскоре также осветил предупреждение всем, кто пользуется платформой. Видеохостинг отмечает, что этот электронный адрес запутан и действительно законно делает электронное письмо похожим на то, что он поступил от самого YouTube.

В поддельном электронном письме говорится об изменениях в политике монетизации YouTube. Пользователя призывают перейти по ссылке, чтобы загрузить документ. Те, кто имеет опыт работы с фишинговыми электронными письмами, могут мгновенно заподозрить мошенников, однако есть много людей, которые не знакомы с подобными аферами.

Как уберечься от мошенников

"Предостережение: мы видим отчеты о попытке фишинга, в которых в качестве отправителя указывается [email protected], будьте осторожны и не загружайте и не открывайте файлы. Если вы получите это электронное письмо, пока наши команды расследуют, попробуйте эти советы по защите от фишинга: https://support.google.com/youtube/thre 16231981", — говорится в сообщении YouTube.

Первое, что можно сделать, получив подозрительное письмо, это сделать быстрый поиск в Google и проверить, распространена ли ситуация. Даже если письмо кажется вам обычным, все равно стоит сделать проверку.

Также следует знать, что электронные письма от мошенников часто заставляют переходить по ссылкам или что-то загружать. Такие компании, как YouTube, редко просят что-то загружать или переходить на другую страницу, поэтому следует быть осторожным.

Напомним, что YouTube разблокировал аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа. Он был заблокирован еще два года назад.