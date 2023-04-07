Шахраї розсилають користувачам листи від YouTube: як розпізнати та вберегтися

У підробленому листі йдеться про зміни в політиці монетизації YouTube

Шахраї розсилають листи від YouTube користувачам, таким чином виманюючи в них персональні дані. YouTube закликає не завантажувати листи та не переходити за підозрілими посиланнями.

Про це повідомляє YouTube у Twitter.

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Що вимагають шахраї

Користувач Кевін Бріз став першим, із ким зв'язалися шахраї, використовуючи електронну скриньку [email protected] Після цього чоловік висвітлив допис у Twitter, де розповів про махінації шахраїв та закликав бути обережними.

Be careful. Session hijackers are now spoofing the YouTube email address!



This is very serious. Don’t fall for it. @YouTubeLiaison pic.twitter.com/i2htCztPLH — kevin breeze (@KevinBreezeTV) April 2, 2023

YouTube незабаром також висвітлив попередження всім, хто користується платформою. Відеохостинг зазначає, що ця електронна адреса є заплутаною та дійсно законно робить електронний лист схожим на те, що він надійшов від самого YouTube.

У підробленому електронному листі йдеться про зміни в політиці монетизації YouTube. Користувача закликають перейти за посиланням, щоб завантажити документ. Ті, хто має досвід роботи з фішинговими електронними листами, можуть миттєво запідозрити шахраїв, однак є багато людей, які не обізнані з подібними аферами.

Як уберегтися від шахраїв

"Застереження: ми бачимо звіти про спробу фішингу, у яких як відправника вказується [email protected], будьте обережні та не завантажуйте й не відкривайте файли. Якщо ви отримаєте цей електронний лист (див. нижче), поки наші команди розслідують, спробуйте ці поради щодо захисту від фішингу: https://support.google.com/youtube/thre 16231981", — йдеться в повідомленні YouTube.

Найперше, що можна зробити, отримавши підозрілого листа, це зробити швидкий пошук у Google і перевірити, чи ситуація поширена та відома. Навіть якщо лист здається вам звичайним, однакововарто зробити перевірку.

Також варто знати, що електронні листи від шахраїв часто щмушують переходити за посиланнями чи щось завантажувати. Такі компанії як YouTube рідко просять щось завантажувати чи переходити на іншу сторінку, тож варто бути обережним.

Нагадаємо, що YouTube розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа. Його було заблоковано ще два роки тому.