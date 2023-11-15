Искусственный интеллект научили быстро и качественно прогнозировать погоду

Искусственный интеллект. Фото: Thinkstock

Метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно через минуту.

Об этом сообщает Science.

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Отмечается, что сервис GraphCast от Google прогнозирует погоду на десять дней всего за минуту. С этой целью он использует архитектуру машинного обучения на основе исторических данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) о погоде за последние четыре десятилетия.

"При анализе 1 380 показателей (температура, давление, скорость и направление ветра, влажность на разных уровнях атмосферы и т.п.) GraphCast обошла систему ECMWF в 90% случаев", — говорится в материале.

Авторы исследования не предлагают использовать GraphCast в качестве замены традиционных методов прогнозирования погоды, но верят в раскрытие ее потенциала в физических науках.

Недостатки искусственного интеллекта

В то же время отмечается, что у модели есть немало недостатков, в частности масштабы прогнозирования. Отмечается, что определенные технологические ограничения искусственного интеллекта пока не могут создавать долгосрочные прогнозы со всеми деталями. Однако по сравнению с другими моделями, GraphCast наилучший в прогнозе ураганов.

Напомним, недавно мы писали, что искусственный интеллект научился создавать фильмы по заданным сценариям. Так, в сети был выложен трейлер фильма "The Outworld", созданный нейросетью.