Искусственный интеллект научили быстро и качественно прогнозировать погоду
Метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно через минуту.
Об этом сообщает Science.
Искусственный интеллект прогнозирует погоду
Отмечается, что сервис GraphCast от Google прогнозирует погоду на десять дней всего за минуту. С этой целью он использует архитектуру машинного обучения на основе исторических данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) о погоде за последние четыре десятилетия.
"При анализе 1 380 показателей (температура, давление, скорость и направление ветра, влажность на разных уровнях атмосферы и т.п.) GraphCast обошла систему ECMWF в 90% случаев", — говорится в материале.
Авторы исследования не предлагают использовать GraphCast в качестве замены традиционных методов прогнозирования погоды, но верят в раскрытие ее потенциала в физических науках.
Недостатки искусственного интеллекта
В то же время отмечается, что у модели есть немало недостатков, в частности масштабы прогнозирования. Отмечается, что определенные технологические ограничения искусственного интеллекта пока не могут создавать долгосрочные прогнозы со всеми деталями. Однако по сравнению с другими моделями, GraphCast наилучший в прогнозе ураганов.
Напомним, недавно мы писали, что искусственный интеллект научился создавать фильмы по заданным сценариям. Так, в сети был выложен трейлер фильма "The Outworld", созданный нейросетью.
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