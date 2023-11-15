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Штучний інтелект навчили швидко та якісно прогнозувати погоду

15 листопада 2023 12:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Штучний інтелект навчили швидко та якісно прогнозувати погоду
Штучний інтелект. Фото: Thinkstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Метеорологічна модель штучного інтелекту від Google під назвою GraphCast вміє швидко та якісно прогнозувати погоду. Сервіс вміє генерувати прогноз на десять днів приблизно за хвилину.

Про це повідомляє Science

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Штучний інтелект прогнозує погоду

Зазначається, що сервіс GraphCast від Google найякісніше прогнозує погоду на десять днів всього за хвилину. Для цього він використовує архітектуру машинного навчання на основі історичних даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) про погоду за останні чотири десятиліття.

"Під час аналізу 1 380 показників (температура, тиск, швидкість і напрям вітру, вологість на різних рівнях атмосфери тощо) GraphCast обійшла систему ECMWF у 90% випадків", — йдеться у матеріалі. 

Автори дослідження не пропонують використовувати GraphCast як заміну традиційних методів прогнозування погоди, але вірять у розкриття її потенціалу у фізичних науках.

Недоліки штучного інтелекту

Водночас зазначається, що у моделі є чимало недоліків, зокрема — масштаби прогнозування. Зазначається, що певні технологічні обмеження штучний інтелект поки не може створювати довгострокові прогнози з усіма деталями. Проте, у порівнянні з іншими моделями, GraphCast найкращий у прогнозування ураганів. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що штучний інтелект навчився створювати фільми за завданими сценаріями. Так, у мережі був викладений трейлер фільму "The Outworld", який був створений нейромережею. 

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