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Искусственный интеллект научился считывать пароли по звуку клавиатуры

24 августа 2023 01:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Искусственный интеллект научился считывать пароли по звуку клавиатуры
Клавитатура и рука работа. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые из Корнельского университета США представили метод взлома на основе искусственного интеллекта. Он анализирует звуки клавиатуры, а затем может восстановить пароли с точностью более 90%.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте университета. Сообщает издание Finance.ua.

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Ученые из Корнельского университета, Университета Дарема и Университета Суррея и Лондонского Королевского университета Холлоуэя научили модель искусственного интеллекта распознавать звуки нажатия клавиш на версии MacBook Pro 2021 года. Этот хакерский прием называется Acoustic Side Channel Attack (ASCA).

"Например, при вводе пароля люди регулярно прячут свой экран, но мало что делают, чтобы заглушить звук клавиатуры", — отмечается в исследовании.

Используя микрофон смартфона на MacBook Pro, ИИ воспроизвел комбинацию клавиш с точностью 95%.

Напомним, в мире из-за искусственного интеллекта практически 40% работников вынуждены будут овладеть новыми навыками. В целом он повлияет на распределение профессий и рабочую силу.

Эксперты утверждают, что руководители компаний уже сталкиваются с рядом кадровых проблем. Это и нехватка навыков и ожидания сотрудников. Руководители заявляют, что 40% рабочей силы нужно будет переучить уже через три года.

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