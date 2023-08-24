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Штучний інтелект навчився зчитувати паролі за звуком клавіатури

24 серпня 2023 01:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Штучний інтелект навчився зчитувати паролі за звуком клавіатури
Клавітатура і рука робота. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Науковці з Корнельського університету США представили метод злому на основі штучного інтелекту. Він аналізує звуки клавіатури, а потім може передбачати паролі з точністю більше ніж 90%.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому на сайті університету. Повідомляє видання Finance.ua.

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Повідомляється, що вчені з Корнельського університету, Університету Дарема та Університету Суррея і Лондонського Королівського університету Холлоуея навчили модель штучного інтелекту розпізнавати звуки натискання клавіш на версії MacBook Pro 2021 року. Цей хакерський прийом називається Acoustic Side Channel Attack (ASCA).

"Наприклад, при введенні пароля люди регулярно ховають свій екран, але мало що роблять, щоб заглушити звук клавіатури", — наголошується в дослідженні.

Використовуючи мікрофон смартфона на MacBook Pro, ШІ відтворив комбінацію клавіш із точністю 95%.

Нагадаємо, у світі через штучний інтелект практично 40% працівників змушені будуть опанувати нові навички. Загалом він вплине на розподіл професій та на робочу силу.

Експерти стверджують, що керівники компаній уже стикаються з низкою кадрових проблем. Це і брак навичок, і очікування співробітників. Керівники заявляють, що 40% робочої сили потрібно буде перенавчати уже через три роки.

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