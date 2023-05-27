Искусственный интеллект показал, как видит Киев и его главные атрибуты

Город Киев. Фото: Pexels

Завтра, 28 мая, украинцы отметят День Киева. Ежегодно праздник проводится в последнее воскресенье мая. Искусственный интеллект Midjourney показал, как видит столицу Украины и ее главные символы.

Сгенерировать фото попросило издание SPEKA.

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Искусственный интеллект продемонстрировал цвета украинского флага и счастливых людей.

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Цветущие каштаны

Искусственный интеллект сгенерировал фото и показал яркие каштаны, цветущие на улицах Киева.

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Супергерои в метро

Midjourney показал популярных героев, которые едут в столичном метро.

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киевская перепичка

Искусственный интеллект показал, как видит популярную перепичку в Киеве.

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Напомним, нейросеть способна создавать уникальные изображения по запросу людей. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, будь людьми.