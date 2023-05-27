Искусственный интеллект показал, как видит Киев и его главные атрибуты

Искусственный интеллект показал, как видит Киев
Завтра, 28 мая, украинцы отметят День Киева. Ежегодно праздник проводится в последнее воскресенье мая. Искусственный интеллект Midjourney показал, как видит столицу Украины и ее главные символы.
Сгенерировать фото попросило издание SPEKA.
Праздник на Майдане Независимости
Искусственный интеллект продемонстрировал цвета украинского флага и счастливых людей.
Цветущие каштаны
Искусственный интеллект сгенерировал фото и показал яркие каштаны, цветущие на улицах Киева.
Супергерои в метро
Midjourney показал популярных героев, которые едут в столичном метро.
Киевская перепичка
Искусственный интеллект показал, как видит популярную перепичку в Киеве.
Напомним, нейросеть способна создавать уникальные изображения по запросу людей. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, будь людьми.