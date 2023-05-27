Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Искусственный интеллект показал, как видит Киев arrow

Искусственный интеллект показал, как видит Киев

27 мая 2023 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Искусственный интеллект показал, как видит Киев и его главные атрибуты
Город Киев. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Завтра, 28 мая, украинцы отметят День Киева. Ежегодно праздник проводится в последнее воскресенье мая. Искусственный интеллект Midjourney показал, как видит столицу Украины и ее главные символы.

Сгенерировать фото попросило издание SPEKA.

Читайте также:

Праздник на Майдане Независимости

Искусственный интеллект продемонстрировал цвета украинского флага и счастливых людей.

Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Цветущие каштаны

Искусственный интеллект сгенерировал фото и показал яркие каштаны, цветущие на улицах Киева.

Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Супергерои в метро

Midjourney показал популярных героев, которые едут в столичном метро.

Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Киевская перепичка

Искусственный интеллект показал, как видит популярную перепичку в Киеве.

Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Напомним, нейросеть способна создавать уникальные изображения по запросу людей. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, будь людьми.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас