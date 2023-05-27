Штучний інтелект показав, як бачить Київ та його головні атрибути

Місто Київ. Фото: Pexels

Завтра, 28 травня, українці відзначатимуть День Києва. Щорічно свято проводиться в останню неділю травня. Штучний інтелект Midjourney показав, як бачить столицю України та її найголовніші символи.

Згенерувати фото попросило видання SPEKA.

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Штучний інтелект продемонстрував кольори українського прапора та щасливих людей.

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Квітучі каштани

Штучний інтелект згенерував фото та показав яскраві каштани, які цвітуть на вулицях Києва.

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Супергерої в метро

Midjourney показав популярних героїв, які їдуть у столичному метро.

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київська перепічка

Штучний інтелект показав, як бачить популярну перепічку в Києві.

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Нагадаємо, нейромережа здатна створювати унікальні зображення за запитом людей. Штучний інтелект показав, який вигляд мали б герої українських казок, якби були людьми.