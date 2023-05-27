Штучний інтелект показав, як бачить Київ та його головні атрибути

Штучний інтелект показав, як бачить Київ
Завтра, 28 травня, українці відзначатимуть День Києва. Щорічно свято проводиться в останню неділю травня. Штучний інтелект Midjourney показав, як бачить столицю України та її найголовніші символи.
Згенерувати фото попросило видання SPEKA.
Свято на Майдані Незалежності
Штучний інтелект продемонстрував кольори українського прапора та щасливих людей.
Квітучі каштани
Штучний інтелект згенерував фото та показав яскраві каштани, які цвітуть на вулицях Києва.
Супергерої в метро
Midjourney показав популярних героїв, які їдуть у столичному метро.
Київська перепічка
Штучний інтелект показав, як бачить популярну перепічку в Києві.
Нагадаємо, нейромережа здатна створювати унікальні зображення за запитом людей. Штучний інтелект показав, який вигляд мали б герої українських казок, якби були людьми.