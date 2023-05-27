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Штучний інтелект показав, як бачить Київ

27 травня 2023 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Штучний інтелект показав, як бачить Київ та його головні атрибути
Місто Київ. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 28 травня, українці відзначатимуть День Києва. Щорічно свято проводиться в останню неділю травня. Штучний інтелект Midjourney показав, як бачить столицю України та її найголовніші символи.

Згенерувати фото попросило видання SPEKA.

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Штучний інтелект продемонстрував кольори українського прапора та щасливих людей.

Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Квітучі каштани 

Штучний інтелект згенерував фото та показав яскраві каштани, які цвітуть на вулицях Києва.

Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Супергерої в метро 

Midjourney показав популярних героїв, які їдуть у столичному метро.

Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Київська перепічка

Штучний інтелект показав, як бачить популярну перепічку в Києві. 

Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney
Киев глазами искусственного интеллекта
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Нагадаємо, нейромережа здатна створювати унікальні зображення за запитом людей. Штучний інтелект показав, який вигляд мали б герої українських казок, якби були людьми.

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