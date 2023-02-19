Страны мира в виде кошек: фото, сгенерированные искусственным интеллектом

Кот-Украина изображен в виде военного пилота

В сети появились фото кошек в образе разных стран мира. Фото сгенерированы нейросетью.

Фото были размещены на сервисе WhyTryAI.

Автор попросил искусственный интеллект нарисовать кошек, будь они странами мира.

Стоит заметить, что "представляющий" Украину кот изображен в виде пилота самолета. Пользователи соцсетей предполагают, что это связано с разговорами о предоставлении Украине истребителей, которые активно ведутся в последние дни.

Страны в виде кошек

Напомним, ранее украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.

Также напомним, что ранее Linkin Park выпустил видеоклип, создавший искусственный интеллект.