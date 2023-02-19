Страны мира в виде кошек: фото, сгенерированные искусственным интеллектом

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы коты в образе стран мира
В сети появились фото кошек в образе разных стран мира. Фото сгенерированы нейросетью.
Фото были размещены на сервисе WhyTryAI.
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Автор попросил искусственный интеллект нарисовать кошек, будь они странами мира.
Стоит заметить, что "представляющий" Украину кот изображен в виде пилота самолета. Пользователи соцсетей предполагают, что это связано с разговорами о предоставлении Украине истребителей, которые активно ведутся в последние дни.
Страны в виде кошек
Напомним, ранее украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.
Также напомним, что ранее Linkin Park выпустил видеоклип, создавший искусственный интеллект.